Ezt az irodai eszközt mindig tartsd a konyhádban

A legtöbb konyhában vannak olyan helyek, amelyekhez szinte lehetetlen rendesen hozzáférni. A tűzhely és a pult közötti rés, a hűtő melletti szűk sáv vagy a munkalap pereme – ezek mind tipikus morzsacsapdák. Ide hullik minden, amit nem akarsz látni, és amit takarításkor sem érsz el könnyen a konyhában.
Pont itt jön képbe a vonalzó.
Egy egyszerű, mégis zseniális trükk
A trükk lényege meglepően egyszerű: egy vékony kendőt vagy papírtörlőt rátekersz a vonalzóra, majd ezzel benyúlsz a szűk résekbe. A merev, egyenes forma lehetővé teszi, hogy oda is eljuss, ahová kézzel vagy szivaccsal esélyed sem lenne.
A vonalzó mini takarítóeszközzé válik:
Miért működik ennyire jól?
A válasz egyszerű: a forma miatt. A legtöbb takarítóeszköz puha vagy túl vastag, így nem fér be a szűk helyekre. A vonalzó viszont vékony, merev és precíz – pont olyan, mint egy hosszabbított ujj.
Ráadásul a felületére tekert kendő segít abban, hogy a szennyeződést ne csak megmozdítsd, hanem ténylegesen el is távolítsd.
Több, mint egyszeri hack
Ez nem csak egy egyszer használatos trükk.
Ha rendszeresen beveted, megelőzheted, hogy a nehezen hozzáférhető helyeken lerakódjon a kosz. Ez pedig nemcsak esztétikai kérdés: a felhalmozódó szennyeződés idővel kellemetlen szagokat is okozhat.
A fém illetve műanyag eszközök tisztán tartása egyébként sem bonyolult: egy enyhe tisztítószer és puha törlőkendő általában elegendő ahhoz, hogy hosszú távon is jól használhatók maradjanak.