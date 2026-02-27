Erősen kifogásolják ezt az új étrendi ajánlást a kardiológusok

Ez az újféle amerikai táplálkozási iránymutatás más elvet fogalmaz meg, mint korábban bármikor. A telített zsírban és vörös húsokban gazdag táplálkozást nem üdvözlik a kardiológusok. Mutatjuk, miért nem.
A telített zsírbevitel népszerűsítése és a fehérjebevitel növelése ellentétes minden táplálkozástudományi és kardiológiai tudománnyal– mondta Dr. Kim Williams, a Kentucky állambeli Louisville-i Egyetem orvosi tanszékének vezetője.
Ez egy évtizedek óta kutatott terület, és egyértelmű, hogy a telített zsírok, mint a vaj, az állati zsírok, a marhafaggyú, a vörös és a feldolgozott húsok szoros összefüggésben állnak a szív- és érrendszeri betegségekkel. Számos kutatás eredménye szerint a növényi telítetlen zsírokkal és olajokkal való főzés mintegy 30%-kal csökkentette a szív- és érrendszeri betegségek előfordulási rátáját.
Kétségtelen, hogy ha kiiktatjuk az étrendből a telített zsírokat, és halakból, magvakból és növényi forrásokból származó többszörösen telítetlen és egyszeresen telítetlen zsírokat adunk hozzá ételeinkhez, akkor rengeteget teszünk a szív- és érrendszer egészségéért– mondta Dr. Monica Aggarwal, a gainesville-i Floridai Egyetem szív- és érrendszeri orvostudományának klinikai docense.
Az új étrendi irányelvről
A vita ellenére több pontot széles körben támogatnak a kardiológusok is:
- a cukorfogyasztás csökkentését,
- az erősen feldolgozott ételek visszaszorítását,
- a „valódi”, kevésbé iparilag feldolgozott élelmiszerek előtérbe helyezését.
Sok szakember szerint ezek valóban segíthetnek a krónikus betegségek csökkentésében, azonban az új ajánlás, ami az állati eredetű zsírok megnövelt bevitelét hangsúlyozza, egy nagyobb szemléletváltást jelent az amerikai táplálkozáspolitikában. A szakmai vita várhatóan folytatódni fog.