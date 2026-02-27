Erősen kifogásolják ezt az új étrendi ajánlást a kardiológusok

Nemrég adták ki az új, 2025-2030-as időszakra vonatkozó amerikai étrendi irányelveket: ezek szerint a finomított gabonaféléket, a hozzáadott cukrokat és az ultrafeldolgozott élelmiszereket ajánlatos kerülni, ellenben a vörös húst és más, fehérjében és telített zsírban gazdag ételeket ajánlott a friss zöldségekkel és gyümölcsökkel hasonló mértékben fogyasztani. Utóbbi iránymutatással a kardiológusok nem értenek egyet.

Ez az újféle amerikai táplálkozási iránymutatás más elvet fogalmaz meg, mint korábban bármikor. A telített zsírban és vörös húsokban gazdag táplálkozást nem üdvözlik a kardiológusok. Mutatjuk, miért nem.

Kifogásolják ezt az új étrendi ajánlást a kardiológusok

A telített zsírbevitel népszerűsítése és a fehérjebevitel növelése ellentétes minden táplálkozástudományi és kardiológiai tudománnyal – mondta Dr. Kim Williams, a Kentucky állambeli Louisville-i Egyetem orvosi tanszékének vezetője.

Ez egy évtizedek óta kutatott terület, és egyértelmű, hogy a telített zsírok, mint a vaj, az állati zsírok, a marhafaggyú, a vörös és a feldolgozott húsok szoros összefüggésben állnak a szív- és érrendszeri betegségekkel. Számos kutatás eredménye szerint a növényi telítetlen zsírokkal és olajokkal való főzés mintegy 30%-kal csökkentette a szív- és érrendszeri betegségek előfordulási rátáját.

Kétségtelen, hogy ha kiiktatjuk az étrendből a telített zsírokat, és halakból, magvakból és növényi forrásokból származó többszörösen telítetlen és egyszeresen telítetlen zsírokat adunk hozzá ételeinkhez, akkor rengeteget teszünk a szív- és érrendszer egészségéért – mondta Dr. Monica Aggarwal, a gainesville-i Floridai Egyetem szív- és érrendszeri orvostudományának klinikai docense.

Az új amerikai ajánlás az állati eredetű zsírok megnövelt bevitelét hangsúlyozza

Az új étrendi irányelvről

A vita ellenére több pontot széles körben támogatnak a kardiológusok is:

a cukorfogyasztás csökkentését,

az erősen feldolgozott ételek visszaszorítását,

a „valódi”, kevésbé iparilag feldolgozott élelmiszerek előtérbe helyezését.

Receptajánló:

Sok szakember szerint ezek valóban segíthetnek a krónikus betegségek csökkentésében, azonban az új ajánlás, ami az állati eredetű zsírok megnövelt bevitelét hangsúlyozza, egy nagyobb szemléletváltást jelent az amerikai táplálkozáspolitikában. A szakmai vita várhatóan folytatódni fog.

Forrásunk volt.