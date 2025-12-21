Égve hagyhatjuk a karácsonyfán az égőket egész este?

Az ünnepi fények annyira különleges hangulatot teremtenek, éppen ezért sokszor hajlamosak vagyunk tovább égve hagyni őket, mint kellene. De meddig biztonságos mindez, és mikor válik valódi kockázattá?

Az év végi időszakban a legtöbben szeretjük, ha otthonunkat meleg, otthonos, ünnepi hangulatot árasztó fények töltik meg. Esténként azonban könnyen előfordulhat, hogy úgy fekszünk le, hogy a fa vagy a girland még mindig világít. Ha mi is így vagyunk ezzel, akkor érdemes tisztában lennünk a szokás biztonsági vonatkozásaival.

Az égősorokat 6–8 óránál tovább nem működtetni egyhuzamban

Égve hagyhatjuk éjszakára a karácsonyfa világítását?

Kezdjük a lényeggel: a legjobb, ha lefekvés előtt mindig lekapcsoljuk az ünnepi fényeket. Bár a modern LED-ek sokkal biztonságosabbak, mint a régi izzós égősorok, a kockázat így sem zéró.

A szakemberek szerint a beltéri fények hosszabb ideig tartó működtetése túlmelegedést okozhat, ami szélsőséges esetben elektromos tüzet idézhet elő. Emellett folyamatosan terhelik a konnektorokat és elosztókat is, amelyek túlterhelés esetén szikrázhatnak vagy túlmelegedhetnek.

A legbiztonságosabb gyakorlat: csak akkor égjenek a fények a karácsonyfán és a dekorelemeken, amikor ébren vagyunk és otthon tartózkodunk. Amikor elmegyünk vagy lefekszünk, kapcsoljuk le őket.

Hüvelykujjszabály szerint érdemes az égősorokat 6–8 óránál tovább nem működtetni egyhuzamban.

További tippek, hogy az ünnepek alatt is biztonságban legyünk

Nézzük át a vezetékeket! Minden égősor zsinórját vizsgáljuk meg: nincs-e rajta szakadás, repedés vagy más sérülés. Ha bármi gyanús, inkább dobjuk ki.

Cseréljük le a régi izzós fényeket! A hagyományos izzók könnyebben melegszenek túl, és gyúlékonnyá válhatnak, különösen papír, műfenyő vagy valódi fenyő közelében. A LED-es változatok biztonságosabbak.

Biztonságos csatlakoztatás A csatlakozásokat tartsuk távol a földtől és mindenféle nedvességtől, így például az élő fenyő víztálcájától is. Ha sok fényt használunk, érdemes több konnektort és külön áramköröket bevonni.

Használjunk okosdugaljat! Egy kis okoseszközzel egyszerűen automatizálhatjuk a fények működését. Így biztosan nem maradnak égve, ha elfelejtettük volna lekapcsolni, és akár távolról is ki tudjuk kapcsolni őket.

+1 fontos tipp: szánjunk pár percet arra is, hogy ellenőrizzük a füst- és szén-monoxid-érzékelők működését, és ügyeljünk arra, hogy a dekorációval ne takarjuk el őket.

Forrásunk volt.