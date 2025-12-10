Sokan már javában keresgélik a megfelelő fenyőt az ünnepre, és minden évben kardinális kérdés, hogy a kiválasztott fa hogyan kerül haza. A KRESZ szabályait megsértve ugyanis súlyos bírságot is kaphatunk, ha nem vagyunk kellőképpen körültekintőek, amikor autóval szállítjuk a fenyőnket.

Az ünnepi készülődés már a nyakunkon, aminek nem elhanyagolható része az ideális fenyőfa kiválasztása, amennyiben vágott fenyővel ünnepeljük a karácsonyt. Fontos tudni azonban, hogyan kell helyesen szállítani a fenyőt, hiszen a helytelen megoldások pénzbírsággal is járhatnak.

Súlyos bírság járhat érte, ha így szállítod a karácsonyfát

Vannak, akik csak bedobják a kocsi csomagtartójába, és már indulnak is haza, pedig egy hirtelen fékezés nemcsak a kocsiban, hanem az utasokban is kárt tehet.

A Német Autóklub szerint a hátsó üléseket le kell hajtani fenyőszállításkor, és a fa törzsének előre kell mutatnia, úgy, hogy a háttámlához legyen támasztva. A háttámla mögé egy falapot is érdemes tenni, hogy a terhelés ne egy helyen összpontosuljon, és a fát spaniferrel kell rögzíteni.

Ha a csomagtartóban szűkös helye van, akkor a tetőcsomagtartón érdemes szállítani. Takaróval védve a fényezést, a fát - törzsével előre állva - érdemes hevederekkel rögzíteni. A gumipók önmagában nem elég!

Bírság is járhat a helytelen szállításért

Hazánkban a karácsonyfa és bármilyen más rakomány szállítására a KRESZ szabályai vonatkoznak:

a jármű rakományát úgy kell elhelyezni és rögzíteni, hogy az ne veszélyeztesse a közlekedés biztonságát,

ne csússzon el,

ne essen le,

és ne változtassa meg a jármű menetstabilitását,

emellett nem takarhatja el sem a világító- és fényjelző berendezéseket, sem a rendszámtáblát - írja a Pénzcentrum.

Ha a karácsonyfa túlnyúlik a jármű hosszán, akkor fokozott óvatosságra van szükség. Oldalirányban legfeljebb 40 centiméterrel lóghat túl a rakomány, hátrafelé pedig, egy méternél nagyobb túlnyúlás esetén már kötelező a jelölés: nappal piros-fehér csíkos táblával, sötétben pedig fénnyel és prizmával kell megjelölni a kilógó részt. Tetőn történő szállításnál kötelező a tetőcsomagtartó használata, és alapelvárás, hogy a fát stabilan rögzítsék.

A szabálytalan rakományrögzítés Magyarországon pénzbírsággal járhat. Baleset esetén a nem megfelelően rögzített karácsonyfa súlyosbító körülménynek minősül, és a kártérítési felelősségre is hatással lehet.

