5 ünnepi kültéri ötlet, hogy az ajtód (is) gyönyörű legyen karácsonykor

A kültéri karácsonyi dekoráció sikerének titka nem a mennyiségben, hanem a jól átgondolt, harmonikus részletekben rejlik. Egy karakteres koszorú, néhány örökzöld dísz, visszafogott fények és egy szép masni már elegendő ahhoz, hogy már a bejáratodat látva átjárjon az ünnepi varázslat.

Ha idén szeretnéd, hogy már az utcáról, a folyósóról vagy a kertből nézve is karácsonyi hangulatot legyen nálad, érdemes már a bejáratot is ünnepibe öltöztetni. A kültéri karácsonyi dekoráció nem csupán esztétikai kérdés: üzenetet közvetít arról, milyen meghitt, otthonos élmény vár benn. Szerencsére néhány jól megválasztott részlettel látványos eredményt érhetsz el anélkül, hogy túlbonyolítanád vagy drága dekorációkat szereznél be. A bejárat, az előkert vagy a lépcső környéke mind remek helyszín a karácsonyi hangulat kialakítására.

Kattints a képre, hogy megtudd, hogyan teheted igazi látványossággá és ünnepélyessé a házad külterét!

5 fotó

Forrásunk volt.