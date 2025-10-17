Élet a sült krumplin túl: izgalmas zöldséges köretötletek

Gasztro

Az étkezések során a zöldségek általában csak satnya mellékszerepet kapnak, miközben pont ugyanolyan vagy még izgalmasabb köret készülhet belőlük, mint krumpliból vagy rizsből. Ez a válogatás megmutatja, hogy a zöldségekből első osztályú köretek készülhetnek, melyek még az egészségünket is támogatják.

Unod már, hogy a krumpli és a rizs uralja a tányérodat, ha köretben kell gondolkozni? Épp itt az ideje, hogy ennek véget vess! Mi most olyan színes, izgalmas zöldséges köreteket mutatunk, melyeknek nemcsak az ízlelőbimbóid örülnek majd, hanem a hűtőd is szebb színeket kap. Nézzük, milyen pazar zöldséges köretötleteket hoztunk nektek:

  1. Szuperegyszerű karfiolrizs

    Szuperegyszerű karfiolrizs

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    könnyű
    84
    Kalória
    2.3g
    Fehérje
    6.3g
    Szénhidrát
    6.3g
    Zsír
    Még több zöldségköret

    Ha már unod a krumplit és a rizst, ráadásul alakbarát köretet keresel, akkor a karfiolrizs első osztályú választás. Nem nehezít el, mégis laktat, kevés hozzávalós, mégis ízes, egyszerű, mégis mutatós.
  2. Parmezános sült répák

    Parmezános sült répák

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    168
    Kalória
    7.7g
    Fehérje
    15.5g
    Szénhidrát
    8.7g
    Zsír
    Még több sült zöldség

    Gondoltátok volna, hogy a sárgarépának nagyon is jól áll a parmezán? Az édeskésre karamellizálódott répa sütőben készül, amit az olaszok becses kemény sajtja von be sós, karakteres kéreggel. Magában is remek fogás, de köretként is felszolgálhatjuk.
  3. Ropogós kelbimbótallér

    Ropogós kelbimbótallér

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    322
    Kalória
    5.6g
    Fehérje
    15.6g
    Szénhidrát
    29g
    Zsír
    Még több zöldségköret

    A kelbimbó sokaknál a „nem szeretem" listán kapott helyett, mégis megéri néha újra nekifutni, mert sokkal sokoldalúbb alapanyag annál, mint hogy levesbe vagy rakottasba kerüljön. Ezek a tallérok zöldségköretnek is kiválóak, de egészséges nasi gyanánt épp olyan jól szuperálnak.
  4. Karalábésaláta majonézzel

    Karalábésaláta majonézzel

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    65
    Kalória
    0.9g
    Fehérje
    12g
    Szénhidrát
    2.2g
    Zsír
    Még több vegyes saláta

    Ezt a salátát egészen biztosan nem kell tukmálni, még a gyerekekre sem. A zöldségeknek köszönhetően színes, a majonéznek hála, krémes, ráadásul egyszerre keverednek benne édes és savanykás ízek. A saláta alapját adó karalábé pedig szerencsére könnyen beszerezhető alapanyag.
  5. Egyszerű sütőtöknudli

    Egyszerű sütőtöknudli

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    könnyű
    244
    Kalória
    6.8g
    Fehérje
    51.9g
    Szénhidrát
    0.6g
    Zsír
    Még több zöldségköret

    Nemcsak krumpliból, sütőtökből is épp olyan jó állagú nudli születhet! Ráadásul a bevásárlás során sem fogunk megszakadni, mert mindössze 2 összetevős az egyszerű sütőtöknudli. Kezdő háziasszonyok (és -urak) is nyugodt szívvel veselkedjenek neki!
  7. Villámgyors morzsás kelbimbó

    Villámgyors morzsás kelbimbó

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    1120
    Kalória
    30.5g
    Fehérje
    154g
    Szénhidrát
    42.8g
    Zsír
    Még több zöldségköret

    Akár a kelbimbó rajongói közé, akár az ellenzők táborába tartozunk, ezt a receptet mindenkinek ki kell próbálnia. Elkészítésében semmi bonyolult nincsen: a sütő végzi a munka nagy részét.
  8. Cheddar sajtos őszi zöldségrakottas

    Cheddar sajtos őszi zöldségrakottas

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    könnyű
    397
    Kalória
    14.8g
    Fehérje
    36.3g
    Szénhidrát
    22.7g
    Zsír
    Még több rakott zöldség

    Nemcsak szemet gyönyörködtető, hanem elképesztően finom is ez a zöldségrakottas, amiben a sütőtök, édesburgonya, cékla, sárga- és fehérrépa igazi őszies hangulatot teremtenek. A forró, olvadt cheddar sajtnak köszönhetően pedig egy egészen új dimenzióba kerül a zöldségkoszorúk fogalma.

