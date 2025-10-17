Élet a sült krumplin túl: izgalmas zöldséges köretötletek

Unod már, hogy a krumpli és a rizs uralja a tányérodat, ha köretben kell gondolkozni? Épp itt az ideje, hogy ennek véget vess! Mi most olyan színes, izgalmas zöldséges köreteket mutatunk, melyeknek nemcsak az ízlelőbimbóid örülnek majd, hanem a hűtőd is szebb színeket kap. Nézzük, milyen pazar zöldséges köretötleteket hoztunk nektek:
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű84Kalória2.3gFehérje6.3gSzénhidrát6.3gZsír
Ha már unod a krumplit és a rizst, ráadásul alakbarát köretet keresel, akkor a karfiolrizs első osztályú választás. Nem nehezít el, mégis laktat, kevés hozzávalós, mégis ízes, egyszerű, mégis mutatós.
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű168Kalória7.7gFehérje15.5gSzénhidrát8.7gZsír
Gondoltátok volna, hogy a sárgarépának nagyon is jól áll a parmezán? Az édeskésre karamellizálódott répa sütőben készül, amit az olaszok becses kemény sajtja von be sós, karakteres kéreggel. Magában is remek fogás, de köretként is felszolgálhatjuk.
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű322Kalória5.6gFehérje15.6gSzénhidrát29gZsír
A kelbimbó sokaknál a „nem szeretem" listán kapott helyett, mégis megéri néha újra nekifutni, mert sokkal sokoldalúbb alapanyag annál, mint hogy levesbe vagy rakottasba kerüljön. Ezek a tallérok zöldségköretnek is kiválóak, de egészséges nasi gyanánt épp olyan jól szuperálnak.
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű65Kalória0.9gFehérje12gSzénhidrát2.2gZsír
Ezt a salátát egészen biztosan nem kell tukmálni, még a gyerekekre sem. A zöldségeknek köszönhetően színes, a majonéznek hála, krémes, ráadásul egyszerre keverednek benne édes és savanykás ízek. A saláta alapját adó karalábé pedig szerencsére könnyen beszerezhető alapanyag.
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű244Kalória6.8gFehérje51.9gSzénhidrát0.6gZsír
Nemcsak krumpliból, sütőtökből is épp olyan jó állagú nudli születhet! Ráadásul a bevásárlás során sem fogunk megszakadni, mert mindössze 2 összetevős az egyszerű sütőtöknudli. Kezdő háziasszonyok (és -urak) is nyugodt szívvel veselkedjenek neki!
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű1120Kalória30.5gFehérje154gSzénhidrát42.8gZsír
Akár a kelbimbó rajongói közé, akár az ellenzők táborába tartozunk, ezt a receptet mindenkinek ki kell próbálnia. Elkészítésében semmi bonyolult nincsen: a sütő végzi a munka nagy részét.
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű397Kalória14.8gFehérje36.3gSzénhidrát22.7gZsír
Nemcsak szemet gyönyörködtető, hanem elképesztően finom is ez a zöldségrakottas, amiben a sütőtök, édesburgonya, cékla, sárga- és fehérrépa igazi őszies hangulatot teremtenek. A forró, olvadt cheddar sajtnak köszönhetően pedig egy egészen új dimenzióba kerül a zöldségkoszorúk fogalma.
