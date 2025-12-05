Nyerő ajánlatok az ALDI-ban!

Pompás nyeremények várnak rád!

Igazán fantasztikus karácsonyod lehet, ha decemberben is az ALDI-ban vásárolsz! Az ALDI Kalendárium egyedülálló nyereményjátékában* ugyanis fantasztikus ajándékok találnak gazdára! A két fődíj egy Hyundai személygépkocsi és egy hajóúttal kombinált körutazás Kínába és Japánba! A játékban való részvétel rendkívül egyszerű: vásárolj bármely magyarországi ALDI-ban tetszőleges összegért december 1. és 24. között, majd egy gyors regisztrációt követően iratkozz fel az ALDI hírleveleire, és a vásárláskor kapott blokkon lévő adatokat töltsd fel a kalendarium.aldi.hu oldalra.

Fotó: ALDI

Minden feltöltött blokkal növelheted az esélyed, hogy a számtalan nyeremény vagy a fődíjak egyike a tiéd legyen! Karácsonyig akár 24 alkalommal is játszhatsz, de fontos, hogy minden eredeti blokkot őrizz meg! A nyereményjáték részleteit a kalendarium.aldi.hu oldalon találod.

Konyhamániások, figyelem!

Az ALDI a konyhai sikereidhez is hozzájárul, sőt, kitűnő ajándékötletei vannak! Saját márkás AMBIANO és CROFTON eszközei igazi titkos fegyverek, akár a saját konyhádban állítod őket csatasorba, akár ajándéknak szánod őket.

Raclette grill vagy fondü a baráti összejövetelekre? Kerámiabevonatú serpenyő a tökéletes sült finomságokhoz? Esetleg a most csupán 7999 forintért** elérhető AMBIANO botmixer vagy tejhabosító a tökéletes meglepetés? Az ALDI ajándékozásban is verhetetlen!

Fotó: ALDI

* A decemberi nyereményjátékban való részvételhez az annak időtartama alatt az ALDI magyarországi üzleteiben történő vásárlásakor kapott blokkon szereplő vásárlási időpont, AP-kód és nyugtaszám, továbbá személyes adatok megadása, valamint a hírlevelekre való feliratkozás szükséges a www.kalendarium.aldi.hu oldalon. Személyenként összesen 24 pályázat tölthető fel. A vásárlást igazoló blokko(ka)t, kérjük, őrizze meg. A tájékoztatás nem teljes körű. A további részleteket, a nyereményjátékban való részvétel feltételeit és az ezzel kapcsolatos adatkezelésre vonatkozó tudnivalókat a www.kalendarium.aldi.hu oldalon elérhető játékszabályzat és adatkezelési tájékoztató tartalmazzák. Az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. (ALDI) nem szervezője és nem közvetítője az utazásoknak. Valamennyi ALDI utazás szervezője, ill. közvetítője az Eurotours GmbH. (Kirchberger Straße 8, 6370 Kitzbühel, Ausztria, nyilvántartási szám: TO-000082).

**2025.12.04-től a készlet erejéig: AMBIANO Botmixer készlet / Tejhabosító, 7999Ft/készlet/db. Az ajánlatok a 12.04. és 12.10. között érvényes online szórólapban megadott akciós időszakokban és a készlet erejéig érvényesek