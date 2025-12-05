Télen sok kertbarát meglepődve tapasztalja, hogy a korábban egészséges, zöld bukszusok hirtelen sárgulni kezdenek. A jelenség gyakori, és többnyire ártalmatlan, de fontos érteni, milyen környezeti hatások állhatnak mögötte, hogy tavasszal ismét egészségesek legyenek a növényeid.

Ezért sárgulhatnak a bukszusaid télen Getty Images

A téli sárgulásnak több oka lehet, például a fagy okozta stressz, a tápanyagok elérhetetlenné válása vagy éppen a téli napsugárzás. Ilyenkor a növény anyagcseréje lelassul, így kevésbé képes felvenni és mozgatni a tápanyagokat, ezért a levelek színe megváltozhat.

A frissen ültetett példányok különösen érzékenyek lehetnek, mert gyökérzetük még nem elég fejlett ahhoz, hogy ellenálljon a szélsőséges környezeti hatásoknak.

A leggyakoribb okok, amelyek a téli sárgulást kiválthatják:

hőmérséklet-ingadozás és fagyhatás

téli kiszáradás, amikor a talaj megfagy, és a növény nem tud vizet felvenni

tápanyaghiány , különösen vas- vagy nitrogénhiány

, különösen vas- vagy nitrogénhiány a gyökérzónát érő téli szél vagy hótakaró okozta stressz

friss ültetésből adódó gyökeresedési problémák

túl sötét vagy túl napos téli környezet

talajtömörödés vagy nem megfelelő vízelvezetés

A jó hír az, hogy a téli sárgulás sok esetben csak átmeneti. Tavasszal, amikor a talaj felenged és a növény újra aktívabbá válik, a cserjék gyakran visszanyerik élénkzöld színüket.

Ha azonban a sárgulás tartós, vagy barnulásba fordul át, érdemes ellenőrizni a talaj szerkezetét, a vízelvezetést és a tápanyagellátást, valamint szükség esetén kíméletes metszést alkalmazni.

A megfelelő őszi felkészítéssel, a gyökérzóna mulcsozásával és a helyes öntözési rutin fenntartásával jó eséllyel megelőzhető a téli károsodás, így cserjéid egészségesen vághatnak neki a következő szezonnak.

Forrásunk volt.