Nosalty Heti Ételhoroszkóp – Ezt a szezonális zöldséges fogást készítsd el a csillagok szerint

Szezonális zöldségekkel teli ételeket küldenek a csillagok minden egyes jegynek, így a cukkini, zöldborsó, zöldbab, paradicsom és minden jóság terítékre kerül. Lássuk, kinek mit hoz a Nosalty e heti ételhoroszkópja!

A héten csupa szezonális zöldségből készítjük fogásainkat, így viszonylag pénztárcabarát módon eszünk, miközben nem hagyjuk kárba veszni a szezon finomságait.

Nosalty Heti Ételhoroszkóp - Ezt a szezonális zöldséges fogást készítsd el a csillagjegyed szerint

Júniusban már bőséges a hazai zöldségkínálat, hiszen ekkor érkeznek meg a nyár első friss termései. A szezonális zöldségek közé tartozik a zöldborsó, a karalábé, a sárgarépa, a cukkini, a fejes saláta, a retek, a spenót és a korai káposztafélék. A hónap végére megjelenik a zöldbab és az uborka is, amelyek frissítő nyári ételek alapanyagai lehetnek. A szezonális zöldségek fogyasztása nemcsak ízletesebb és tápanyagban gazdagabb választás, hanem a helyi termelőket is támogatja, miközben csökkenti a szállításból eredő környezeti terhelést.

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