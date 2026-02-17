Család

2026.02.17.

Krausz Gábor meglepően kedves véleményt formált a Séfek séfe versenyzőjéről

Nosalty profilképe Nosalty

Elstartolt a Séfek séfe című gasztroreality 7. évada, és már most jó pár emlékezetes pillanatnak lehettünk szemtanúi. És hogy az ilyen és ehhez hasonló műsorokról ne csak a cirkusz és röpködő szidalmak jussanak eszünkbe: hoztunk egy pozitív példát.

Február 16-án elstartolt a Séfek séfe 7. évada, és már az első részben nagyon különböző versenyzők mutatkoztak be. Köztük tűnt fel Gál András is, aki civilben műtőssegéd, és akinek a felkészülését és elkészített ételét is külön kiemelte Krausz Gábor.

Séfek séfe zsűritagok
Krausz Gábor meglepően kedves véleményt formált a Séfek séfe versenyzőjéről

A versenyző elmondta, hogy munkájának él, de szenvedélye emellett a főzés. Gál András bőrén sült lazacot készített, ami olyan jól sikerült, hogy a zsűri kóstoláskor azt gondolta, hogy szakmabeli készítette az ételt.

Sokat fektetett a felkészülésbe is

Krausz Gábor megkérdezte tőle, hogy otthon készült-e versenyre, a válaszból pedig kiderült, hogy komoly összeget szánhatott a lazac tökélyre fejlesztésére, hiszen hétszer vásárolt be a halból a piacon, mielőtt a zsűri előtt készítette volna el a sült lazacot.

Azért hozol nehéz helyzetbe, mert nem akarok a zsebedben nyúlkálni, de azért nem tudom, hogy a fizetésednek hány százaléka az a hét lazac… Nem akarom tudni, nagyjából képben vagyok. És ide profi szakácsok úgy jönnek, hogy nem készülnek fel, és még a pofájuk is nagy. Úgyhogy ez előtt le a kalappal, én is azt hittem, hogy ez egy profi, aki étteremben dolgozik, tud halat sütni

– mondta Krausz Gábor Andrásról.

Gál András késsel jutott tovább a következő fordulóba.

Címlapkép: Fotó: Tv2

Forrásunk volt.

Ajánlott videó

Legújabb receptek

rizses hús

Egyedényes kókuszos csirkés rizs

Ez az egyedényes kókuszos csirkés rizs igazi megmentő a rohanós napokon, amikor valami finomat ennél, de nincs kedved órákig a konyhában állni. Egyetlen lábasban készül, mégis gazdag, ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

hagyomanyos-edes-fank
farsangi fánk

Hagyományos édes fánk

Életem első fánkját még lánykoromban készítettem. Kemény lett és száraz. Ezután évek teltek el és eszembe sem jutott, hogy újra nekiálljak. A kisfiam nagy fánkrajongó. Mondjuk is a ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept