Február 16-án elstartolt a Séfek séfe 7. évada, és már az első részben nagyon különböző versenyzők mutatkoztak be. Köztük tűnt fel Gál András is, aki civilben műtőssegéd, és akinek a felkészülését és elkészített ételét is külön kiemelte Krausz Gábor.

Krausz Gábor meglepően kedves véleményt formált a Séfek séfe versenyzőjéről

A versenyző elmondta, hogy munkájának él, de szenvedélye emellett a főzés. Gál András bőrén sült lazacot készített, ami olyan jól sikerült, hogy a zsűri kóstoláskor azt gondolta, hogy szakmabeli készítette az ételt.

Sokat fektetett a felkészülésbe is

Krausz Gábor megkérdezte tőle, hogy otthon készült-e versenyre, a válaszból pedig kiderült, hogy komoly összeget szánhatott a lazac tökélyre fejlesztésére, hiszen hétszer vásárolt be a halból a piacon, mielőtt a zsűri előtt készítette volna el a sült lazacot.

Azért hozol nehéz helyzetbe, mert nem akarok a zsebedben nyúlkálni, de azért nem tudom, hogy a fizetésednek hány százaléka az a hét lazac… Nem akarom tudni, nagyjából képben vagyok. És ide profi szakácsok úgy jönnek, hogy nem készülnek fel, és még a pofájuk is nagy. Úgyhogy ez előtt le a kalappal, én is azt hittem, hogy ez egy profi, aki étteremben dolgozik, tud halat sütni – mondta Krausz Gábor Andrásról.

Gál András késsel jutott tovább a következő fordulóba.

