Krausz Gábor meglepően kedves véleményt formált a Séfek séfe versenyzőjéről

Február 16-án elstartolt a Séfek séfe 7. évada, és már az első részben nagyon különböző versenyzők mutatkoztak be. Köztük tűnt fel Gál András is, aki civilben műtőssegéd, és akinek a felkészülését és elkészített ételét is külön kiemelte Krausz Gábor.
A versenyző elmondta, hogy munkájának él, de szenvedélye emellett a főzés. Gál András bőrén sült lazacot készített, ami olyan jól sikerült, hogy a zsűri kóstoláskor azt gondolta, hogy szakmabeli készítette az ételt.
Sokat fektetett a felkészülésbe is
Krausz Gábor megkérdezte tőle, hogy otthon készült-e versenyre, a válaszból pedig kiderült, hogy komoly összeget szánhatott a lazac tökélyre fejlesztésére, hiszen hétszer vásárolt be a halból a piacon, mielőtt a zsűri előtt készítette volna el a sült lazacot.
Azért hozol nehéz helyzetbe, mert nem akarok a zsebedben nyúlkálni, de azért nem tudom, hogy a fizetésednek hány százaléka az a hét lazac… Nem akarom tudni, nagyjából képben vagyok. És ide profi szakácsok úgy jönnek, hogy nem készülnek fel, és még a pofájuk is nagy. Úgyhogy ez előtt le a kalappal, én is azt hittem, hogy ez egy profi, aki étteremben dolgozik, tud halat sütni– mondta Krausz Gábor Andrásról.
Gál András késsel jutott tovább a következő fordulóba.
Címlapkép: Fotó: Tv2