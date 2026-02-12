Gond van az Auchan kedvelt sörével – Ha ilyet vettél, inkább vidd vissza

Visszahívták a Vidám Vadkan elnevezésű szűretlen, barna sört, amit az Auchan áruházaiban lehet kapni. A már megvásárolt termékeket blokk nélkül is vissza lehet vinni.
A 6,0% alkoholtartalmú (V/V) terméknél tejsavbaktérium okozta másodlagos erjedés miatt minőségi eltérést állapítottak meg, ezért a terméket kivonták a forgalomból.
A termék adatai:
- Termék neve: Vidám Vadkan Imperial Stout, szűretlen minőségi barna sör. Alk.: 6,0% (V/V)
- Probléma jellege minőségi eltérés (tejsavbaktérium okozta másodlagos erjedés miatt)
- Bejelentők: AUCHAN Magyarország Kft., K&H Trans Kft.
