Gond van az Auchan kedvelt sörével – Ha ilyet vettél, inkább vidd vissza

Minőségi probléma miatt szűretlen barna sört hívott vissza a Nébih. A Vidám Vadkan elnevezésű sört sokan veszik az Auchanban.

Visszahívták a Vidám Vadkan elnevezésű szűretlen, barna sört, amit az Auchan áruházaiban lehet kapni. A már megvásárolt termékeket blokk nélkül is vissza lehet vinni.

Auchan áruház
A 6,0% alkoholtartalmú (V/V) terméknél tejsavbaktérium okozta másodlagos erjedés miatt minőségi eltérést állapítottak meg, ezért a terméket kivonták a forgalomból.

A termék adatai:

  • Termék neve: Vidám Vadkan Imperial Stout, szűretlen minőségi barna sör. Alk.: 6,0% (V/V)
  • Probléma jellege minőségi eltérés (tejsavbaktérium okozta másodlagos erjedés miatt)
  • Bejelentők: AUCHAN Magyarország Kft., K&H Trans Kft.
  • Termék megnevezése: Vidám Vadkan Imperial Stout, szűretlen minőségi barna sör. Alk.: 6,0% (V/V)

