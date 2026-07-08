Gordon Ramsay hamarosan megnyitja budapesti éttermét – Itt a dátum

A Gordon Ramsay Restaurants Global Budapestet választotta első közép-európai helyszínének. Az új étteremben július végétől kóstolhatjuk a sztárséf ikonikus grillfogásait is.

A Gordon Ramsay Bar & Grill Budapesten nyitja meg első közép-európai éttermét, tovább erősítve a magyar főváros helyét a világ gasztronómiai térképén. A Dorothea Hotel, Budapest, Autograph Collection szállodában 2026. július 31-én debütáló étterem a londoni grilléttermek lendületes hangulatát ötvözi a brit vendégszeretet hagyományaival és a magyar gasztronómia inspirációival. Az asztalfoglalás már elérhető az étterem oldalán.

A Gordon Ramsay Bar & Grill július 31-én nyit Budapesten Getty Images / Taylor Hill/WireImage

A Gordon Ramsay Restaurants Global Budapestet választotta az első közép-európai helyszínének, ami jól tükrözi a város egyre meghatározóbb nemzetközi szerepét, kiemelkedő turisztikai teljesítményét és dinamikusan fejlődő gasztronómiai életét. 2025-ben a Budapestre érkező külföldi vendégek száma 15 százalékkal nőtt, miközben az Eurostat adatai szerint a magyarországi kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalma közel két és félszer gyorsabban bővült az Európai Unió átlagánál.

Gordon Ramsay videóban is tudatta a jó hírt:

Budapest mára Európa egyik legdinamikusabban fejlődő turisztikai desztinációjává vált, ezért ideális választás volt az első közép-európai éttermünk számára. Ez a projekt a Gordon Ramsay Restaurants Global nemzetközi tapasztalatát ötvözi a helyi csapat szakmai felkészültségével és elkötelezettségével. Meggyőződésünk, hogy ezeknek az erősségeknek a kombinációja teremti meg egy igazán sikeres nyitás és régiós jelenlét alapjait – mondta Andy Wenlock, a Gordon Ramsay Restaurants Global vezérigazgatója.

Gordon Ramsay Bar & Grill, belsőépítészet: Patina Studio Gordon Ramsay Bar & Grill

A Dorothea Hotel, Budapest, Autograph Collection épületében helyet kapó étterem Gordon Ramsay világszerte ismert Bar & Grill koncepcióját hozza el a magyar fővárosba: egy közvetlen, mégis prémium éttermi élményt, amelyet a londoni grilléttermek és bárok pezsgő atmoszférája inspirált. A nyitás egyben tovább erősíti a Gordon Ramsay Restaurants Global és a Marriott International hosszú távú együttműködését, amely 2019-ben indult a London Marriott Hotel Grosvenor Square szállodában megnyílt első Gordon Ramsay Bar & Grill étteremmel.

„Hiszünk abban, hogy az ilyen együttműködések értéket teremtenek. A Gordon Ramsay Bar & Grill nemcsak egy izgalmas új éttermi koncepcióval gazdagítja a Dorothea Hotelt, hanem Budapest egyre meghatározóbb nemzetközi gasztronómiai pozíciójához is hozzájárul. Ez a kivételes történelmi épület világszínvonalú vendéglátóipari koncepciókat érdemel, büszkék vagyunk arra, hogy ma már több nemzetközileg elismert gasztronómiai márkának ad otthont egy helyen. Vendégeink így nemcsak Budapestet, hanem magát az épületet is egy különleges gasztronómiai utazásként élhetik meg” – mondta Angela Saliba, a Dorothea Hotel, Budapest, Autograph Collection multi-property szállodaigazgatója.

Beef Wellington Gordon Ramsay Bar & Grill

A közel 160 férőhelyes étterem reggelivel, ebéddel és vacsorával várja vendégeit, amelyet több száz tételből álló borválaszték és átfogó koktélkínálat egészít ki. Az étlap a klasszikus brit–amerikai grillkultúrát ötvözi a magyar gasztronómiai hagyományokkal.

A Gordon Ramsay Bar & Grill ikonikus fogásai – köztük a prémium grillezett húsok, a tradicionális Fish & Chips és Gordon Ramsay legendás Beef Wellingtonja – mellett a vendégek újragondolt magyar klasszikusokra és látványos raw bár-kínálatra is számíthatnak.

A nyitással tovább erősödik a Dorothea Hotel Budapest pozíciója a főváros egyik vezető gasztronómiai desztinációjaként. A Gordon Ramsay Bar & Grill, a Dani García nevéhez fűződő Alelí, Anton by Alelí és Bibo Budapest éttermekhez csatlakozik, a Piero Lissoni Studio által tervezett emblematikus belvárosi épületben.

Címlapkép: Getty Images / Taylor Hill/WireImage