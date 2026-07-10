Ó, azok a cukor kis meggyek!
Nosalty Mit főzzek ma? Csupa mámorító meggyes fogással rontunk rátok
Ma bizony bemeggyezünk! Főtt hús meggymártással, külön a húsra, külön a szószra is hozunk receptet, és még egy meggyes pitét is összeállítunk nektek.
Ma bizony bemeggyezünk! Főtt hús meggymártással, külön a húsra, külön a szószra is hozunk receptet, és még egy meggyes pitét is összeállítunk nektek.
Ó, azok a cukor kis meggyek!
Kertben termesztett ribizlivel készült ez a házias sütemény, amelyben a nyár gyümölcse találkozik a finom krémtúrós töltelékkel, és a lágy kakaós tésztával. Minden falat egy igazi ...
Nagyon laktató finomság. Igazi ínyenc desszert, ha jól elvan készítve! Sütéskor mindenki a saját sütőjének a teljesítményét vegy e figyelembe!
A finomra aprított kapornak legalább 4 evőkanálnyinak kell lenni! A leves kicsit híg ezért a felületén lévő zsiradék, összefogja és kis szigetekbe rendezi a vágott kaprot.
Ma bizony bemeggyezünk! Főtt hús meggymártással, külön a húsra, külön a szószra is hozunk receptet, és még egy meggyes pitét is összeállítunk nektek.Macsuga Viktória
Most akkor megehetjük a görögdinnyemagot, vagy jobb, ha kiköpjük? Mit mond erről a dietetikus?Brecz Judit
A cukorbetegség előfordulása Magyarországon egyre nő, az étrend pedig kulcsfontosságú szerepet játszik a kezelésben. Az 1-es és 2-es típusú cukorbetegség különbségei mellett a megfelelő életmód és táplálkozás segíthet a vércukorszint kordában tartásában, a gyógyszeres kezelés késleltetésében, és a mindennapi élet könnyebb megszervezésében.Bodon Judit dietetikus
Felmerült annak lehetősége, hogy a Tesco megválik közép- és kelet-európai érdekeltségeitől. A Financial Times értesülései szerint a brit kiskereskedelmi óriás jelenleg pénzügyi tanácsadók bevonásával vizsgálja a magyar, cseh és szlovák üzletág jövőjét, valamint az ezekkel kapcsolatos stratégiai alternatívákat.
Vitába keveredett Balatonfüred és egy nemzetközi gyorsétterem-lánc, lássuk a részleteket!
A Gordon Ramsay Restaurants Global Budapestet választotta első közép-európai helyszínének. Az új étteremben július végétől kóstolhatjuk a sztárséf ikonikus grillfogásait is.
Kertben termesztett ribizlivel készült ez a házias sütemény, amelyben a nyár gyümölcse találkozik a finom krémtúrós töltelékkel, és a lágy kakaós tésztával. Minden falat egy igazi ...
Kis hazánk igazi "befőzőország", ahol nyaranta felbecsülhetetlen mennyiségben rakunk el mindenféle gyümölcslekvárt, -befőttet és -szörpöt. Ahány ház, annyi praktika létezik a ...
Ki tudna ellenállni a rántott húsnak? Főleg, ha egy belül szaftos, kívül ropogós csirkecombról van szó, amit kézből harapva a legjobb fogyasztani. Nem kell félni tőle: a jól átsült ...