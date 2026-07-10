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2026.07.10.

Nosalty Mit főzzek ma? Csupa mámorító meggyes fogással rontunk rátok

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Ma bizony bemeggyezünk! Főtt hús meggymártással, külön a húsra, külön a szószra is hozunk receptet, és még egy meggyes pitét is összeállítunk nektek.

Ó, azok a cukor kis meggyek!

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Bodon Judit dietetikus

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