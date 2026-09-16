Mick Jagger 82 évesen is heti 6 napot edz: ez a rutin tartja formában

Mick Jagger 82 évesen is elképesztő energiával mozog a színpadon, amihez a rendszeres edzés is hozzájárul. A Rolling Stones frontembere évek óta heti öt-hat alkalommal mozog, de saját elmondása szerint nem az a célja, hogy minden edzésen teljesen kifárassza magát. Sokkal inkább az állóképesség fejlesztésére koncentrál.
Instagram-posztja alapján nem is annyira régen még így táncolt:
Jagger edzésprogramja meglehetősen változatos:
- futás, sprintelés,
- úszás,
- kerékpározás
- és kickbox,
- de tánc, balett, jóga és pilates is helyet kap életében. Utóbbiakkal elsősorban a mozgékonyságát, egyensúlyát és testkontrollját tartja karban.
Nem az intenzitás, hanem a rendszeresség a lényeg
Jagger hosszú ideje együtt dolgozik a norvég edzővel, Torje Eikével, és a rutinjának egyik legfontosabb eleme a változatosság.
Öt vagy hat napot edzem egy héten, de nem viszem túlzásba, és az edzéseket elsősorban az állóképesség fejlesztésének rendelem alá- nyilatkozta korábban.
A futás különösen fontos része a felkészülésének
Korábban arról számoltak be, hogy turnék előtt akár napi 12 kilométert is lefut, amit az időjárástól és a körülményektől függően úszással, kerékpározással vagy kickboxszal helyettesít.
A módszerének egyik érdekes része, hogy nem egyetlen mozgásformára épít. A kardió mellett olyan gyakorlatokat is végez, amelyek
az egyensúlyt, a hajlékonyságot és a koordinációt is fejlesztik.
A cél pedig nem pusztán a jó fizikum, hanem az, hogy a hosszú, fizikailag megterhelő koncerteket is bírja.
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