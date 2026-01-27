Ebben a tévéműsorban tér vissza Nigella Lawson a képernyőkre

Nigella Lawson neve sokunk számára ismerősen csenghet a különböző televíziós főzőműsorokból. Most azonban ismét visszatér a képernyőkre a 66 éves tévésztár.

A Sütimester című brit gasztroműsorral tér vissza Nigella Lawson a televíziózás világába. A műsor 17. évada még idén adásba kerül.

Ebben a tévéműsorban tér vissza Nigella Lawson a tévé képernyőkre Francesca Yorke/Getty Images

Nigella Lawson Prue Leith-et váltja a műsorban, aki 9 évad után távozik.

Tőlem szokatlan módon most nem találok szavakat! Természetesen ijesztő Prue Leith és Mary Berry nyomdokaiba lépni, akik mindketten fantasztikusak, de ugyanakkor izgatott is vagyok. A Sütimester több mint egy televíziós műsor, ez egy nemzeti kincs – és hatalmas megtiszteltetés, hogy rám bízták.

Az utóbbi években nemigen láthattuk a gasztrotévés sztárt, utoljára 2020-ban került a BBC One-ra a Nigella’s Cook, Eat, Repeat című műsora. 2022-ben és 2023-ban zsűrizett az ausztrál My Kitchen Rules versenyen, korábban pedig vendégzsűrizett a MasterChef ausztrál változatában.

Címlapkép: Francesca Yorke/Getty Images

