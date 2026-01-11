Vannak házimunkák, amelyek után ösztönösen fellélegzünk: a felmosás tipikusan ilyen, és ez nem véletlen. Egyetlen mozdulatsorral rengeteg kosztól, portól és lerakódástól szabadítjuk meg a lakás egyik legnagyobb felületét – a kérdés már csak az, hogy milyen gyakran érdemes ezt megtenni. Mai Otthon Tippünkben eláruljuk ezt!

A felmosás eltávolítja a port, a szennyeződéseket, a baktériumokat és más szennyező anyagokat a padló felszínéről, ami egészségesebb környezetet és jobb levegőminőséget eredményez. A padló tisztasága nemcsak esztétikai kérdés, hanem közvetlenül hat az otthonunkban élők jóllétére is. Mivel azonban idő- és energiaigényes feladatról van szó, jogos a kérdés: milyen gyakran érdemes felmosnunk?

Valójában milyen gyakran kellene felmosnunk a lakást?

Milyen gyakran végezzünk alapos felmosást?

Az alapos felmosás nem csak annyiból áll, hogy gyorsan végigmegyünk a szabad felületeken. Ilyenkor bútorokat mozgatunk el, benézünk mögéjük és alájuk, makacs foltoknál akár kézzel is súrolunk.

A szakértők szerint két-háromhetente ideális sort keríteni egy ilyen nagytakarítás jellegű felmosásra. Ez segít frissen tartani az otthont, és a padló élettartamát is meghosszabbíthatja.

A köztes időszakokban elegendő lehet egy könnyebb felmosás is, amikor csak a látható, használt területeket tisztítjuk meg – különösen akkor, ha nincs sok por vagy sár.

Mi befolyásolja a felmosás gyakoriságát?

Számos tényező hatással lehet arra, hogy gyakrabban vagy ritkábban kell-e felmosnunk.

A nagyobb forgalmú helyiségek – mint az előszoba, a konyha vagy a fürdőszoba – értelemszerűen gyorsabban koszolódnak, ezért ezekben indokolt lehet a gyakoribb tisztítás. Ha háziállattal élünk együtt, sok por rakódik le, vagy kisgyerekek játszanak a padlón, akár heti többszöri, sőt napi felmosás is indokolt lehet.

A padló típusa szintén sokat számít. A járólap például gyakrabban igényel felmosást, mint a fa- vagy laminált padló.

Ennek oka nemcsak az, hogy jobban látszik rajta a kosz, hanem az is, hogy a fuga könnyen összegyűjti a port és a szennyeződéseket, amit később nehéz eltávolítani. A megfelelően kezelt, lakkozott fapadlók ezzel szemben ellenállóbbak a nedvességgel és foltokkal szemben, így ritkábban is elég felmosni őket.

Az sem mindegy, milyen színű a burkolat. A nagyon világos vagy nagyon sötét padlókon gyorsabban észrevesszük a koszt, ami sokakat ösztönöz gyakoribb felmosásra, míg a középtónusú felületek „elnézőbbek”.

Az életmódunk is meghatározó tényező. Ha gyakran járunk ki-be, cipővel is közlekedünk a lakásban, vagy kisállatot tartunk, a padló hamarabb igényel tisztítást. Ha viszont sokat utazunk, vagy kevesen használjuk a teret, ritkábban is elég lehet felmosni.

Miből látjuk, hogy itt az ideje felmosni?

Ha bizonytalanok vagyunk, nem sietjük-e el vagy épp nem halogatjuk túl a felmosást, ezek a jelek segíthetnek dönteni:

látható kosz vagy maszatok a padlón

állatszőr

ragadós foltok, amelyek „megfogják” a cipőt

a padló színe fakónak, élettelennek tűnik

elszennyeződött fuga

erősödő allergiás tünetek

a levegő nem tűnik frissnek

Gyakorlati tippek a ragyogóan tiszta padlóért

Ha már tudjuk, milyen gyakran érdemes felmosnunk, néhány bevált tippel még hatékonyabbá tehetjük a munkát.

A felmosó csak akkor segít, ha megfelelően gondoskodunk róla. Fontos, hogy használat után alaposan kimossuk, fertőtlenítsük, majd hagyjuk teljesen megszáradni, mielőtt elrakjuk. Ellenkező esetben könnyen baktériumok és kórokozók melegágyává válhat.

Érdemes olyan felmosót választani, amelynek cserélhető feje vagy mosható párnája van. Ezeket sokkal egyszerűbb higiénikusan tisztán tartani, mint a hagyományos szivacsos vagy zsinóros megoldásokat.

A még tisztább eredmény érdekében célszerű külön felmosót használni az egyes helyiségekben. A fürdőszobának például legyen saját eszköze, és külön felmosó jusson a konyhának is – így elkerülhetjük a keresztszennyeződést.

Tipp: A klasszikus vödrös módszernél gyakran ugyanazzal a már koszos vízzel tisztítjuk tovább a padlót. Hatékonyabb megoldás lehet, ha a tisztítószert közvetlenül a padlóra vagy a felmosófejre permetezzük, és szükség szerint cseréljük a fejet.

A rendszeres porszívózás jelentősen csökkentheti a felmosások számát.

jelentősen csökkentheti a felmosások számát. Ha pedig a foltokat azonnal kezeljük, később kevesebb időt és energiát kell súrolásra fordítanunk.

A jó minőségű, rendszeresen cserélt levegőszűrő pedig nemcsak a port csökkenti, hanem az otthon levegőminőségét is javítja.

Forrásunk volt.