Nem biztos, hogy megéri csak azért beruházni egy drága fagylaltgépre, hogy néha-néha elővegyük nyáron: főleg azért nem, mert a tökéletes helyettesítő eszköz valószínűleg már most is ott lapul a konyhánkban. De vajon mi lehet?

Nehéz manapság fagylalttal áthűsölni a forró nyarakat, amikor 5-600 forint fölé kúszik a cukrászdás gombócok ára. Az otthon készítés szuper alternatíva lenne, ha nem kéne hozzá egy konkrét géppark, ami a konyhában is lehetővé teszi a krémes, édes nyalánkság megalkotását. Lássuk be, a fagyigép azért úri passzió: egy átlagos család sem a pénz, sem a konyhai tárolóhely szűke miatt nem engedheti meg magának. Szerencsére nem is kell több tízezer forintot kiadni az egyfunkciós fagyigépre, ugyanis a botmixerrel szinte teljesen leutánozhatjuk a konyhai eszköz által kiváltott hatást.

A te konyhádban is ott van az eszköz, amivel kiválthatod a fagyigépet

A fagyigép működésének mechanikája

A fagyigép két legnagyobb előnye a folyamatos keverés és a szinten tartott hőmérséklet. Ha ezek adottak, az elkészített fagylaltalap szépen, fokozatosan lágy és krémes, hűsítő édességé alakul.

Mivel a fagyialap állandóan mozgásban van, a folyadék nem fagy olyan kásásra, jegesre.

A krémes állag azért alakulhat ki, mert a fagyás folyamatában kialakuló jégkristály-szerkezet szabályosabb lesz, nem lesznek a jégkrémben nagyobb fagyos darabok. A fagyigép karja mindent elkever és megelőzi a keményre fagyást.

Ezért lesz más az otthon fagyasztott fagylalt

Persze vannak olyan receptek, amelyek fagyigép nélkül is elkészíthetők, és míg e házi fagylaltok állaga gyakran kellemes, mégsem adja vissza teljesen azt a jól ismert élményt, amit egy-két cukrászdában vett gombóc elnyalása nyújt.

Mert sajnos nem elég az, ha a bekevert alapot (legyen az vizes alapú sorbet, tejes-tojásos főzött fagyi vagy gyümölcsből turmixolt nice cream) simán bevágjuk a fagyóba: a kevergetés elhagyása kemény tömbbé fagyott, jeges fagyit eredményez.

Így készíts fagylaltot botmixerrel

Vessük hát be a fagyigép imitálására az egyszerű és megbízható botmixert. Éles pengéivel időközönként fellazíthatjuk a fokozatosan fagyó fagylaltot, amiben így szintén kevesebb lesz a túl nagy jégkristály, végső soron pedig az állaga is krémesebb, lágyabb lesz.

Fagylaltkészítés botmixerrel:

Készítsük el a tetszőleges fagylaltalapunkat, majd egy formában vagy tálban tegyük a mélyhűtőbe.

A fagyasztóban mindig fedjük le frissen tartó fóliával, ezzel is megvédve a fagylaltot a közvetlen fagyástól.

Egy óra fagyasztás után dolgozzuk át botmixerrel: ekkor valószínűleg még szinte folyékony lesz.

Ismét fagyasszuk egy óráig, majd jöhet egy újabb botmixerelés.

Mindezt addig ismételjük, amíg el nem érjük a kívánt, nekünk tetsző állagot.

Ha nem fogyasztjuk el az összes fagyit egyszerre, a hűtőbe visszarakott maradékot tároljuk zárt dobozban. Újratálalás előtt nyugodtan lazítsuk fel ismét a botmixerrel.

