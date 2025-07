A piskóta egyik legfontosabb attribútuma a légies állag és a toronymagas tészta, ezt pedig a recept elkészítése során több különböző trükkel is biztosíthatjuk. Nézzük például, milyen szerepet kap az egészben a forma kikenése.

A piskóta sütése ugyan egyszerű feladat a cukrászatban, mégis csak az igazán profik képesek művészi szintre emelni a légies tészta elkészítését. És szükség is van erre a művészi odafigyelésre, gondosságra és precizitásra, ugyanis a légies süteménytészta akár egy rossz gondolatunkat megérezve is rögvest leereszthet. Minden mozzanat legyen hát jól átgondolt: kezdve az elején a sütőforma kikenésével. Mert, ha azt szeretnénk, hogy a piskóta igazán magasra nőjön, abszolút nem mindegy, mit kenünk az edény falára.

Extrán magas piskótát szeretnél? Így kend ki hozzá a tortaformát

Hagyd csupaszon

A legegyszerűbb módon úgy kaphatunk magas piskótát, ha egyáltalán nem kenjük ki a formát semmivel. Ellentétben a többi kevert vagy vajas tésztával, a klasszikus tojásos piskóta számára hátrányt jelent egy kivajazott sütőforma.

Mivel a massza nagy részét légiesre vert tojásfehérje adja, ennek a habnak bele kell kapaszkodnia valamibe sütés közben, csak így kúszhat egészen magasra a perem mentén. A csupaszon hagyott, felforrósodott fémfelület kiváló kapaszkodót nyújt neki, míg, ha bevajaznánk, sütés után a tészta visszacsúszna a zsíros forma oldalai mentén.

TIPP: egyedül a forma aljára érdemes egy sütőpapírt helyezni, majd nagyon vékonyan beolajozni, ezzel megkönnyítve a kisült piskóta eltávolítását a formából.

Vond be vajjal és cukorral

Persze van néhány kivétel a fenti szabályra, tehát bizonyos esetekben mégis kivajazhatjuk a formát. Azonban kiemelten fontos, hogy mindezt csak azért tegyük, hogy utána beszórhassuk valamivel a sütőforma oldalait.

Nem a klasszikus vajazós-lisztezős módszerről beszélünk, a liszt ugyanis nem biztosítja a korábban említett kapaszkodót, amire a piskótának oly nagyon szüksége van. Egy durvább, szemcsésebb anyagot kell bevetnünk: kristálycukrot.

A vajban szépen megragadó cukorszemcsék csak minimálisan olvadnak el a piskóta rövidnek számító sütési ideje alatt, ezáltal pedig a durva felület csodás mászófelületet ad majd a piskótamasszának.

Egészítsd ki a bevonatot magokkal

Az olyan piskótáknál, amelyek tésztája darált diót vagy más olajos magvakat is tartalmaz, bátran egészítsük ki a vajas-cukros szórást további darált maggal. Ez egyrészt tovább növeli a felület szemcsésségét, másrészt ízben és textúrában is hozzad a kisült tortához. Persze, ha szeretnénk, akár hagyományos, ízesítés nélküli masszáknál is alkalmazhatjuk a módszert.

