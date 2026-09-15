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2026.09.15.

A Lidl Parkside eszközével pikk-pakk rendbe teszed az őszi kertet: még a gereblye is maradhat a faházban

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Akik kertes házban élnek, tudják jól, hogy mennyi munkával jár a szép kert megléte. Különösen ősszel, amikor sok „hulladékra" van gondunk, és csak kemény munka árán lehet a faleveleket összegereblyézni. A Lidl Parkside eszköze azonban segít, hogy gyorsan és hatékonyan teljen a kerti munka.

Lombszívó
A Lidl Parkside eszközével pikk-pakk rendbe teszed az őszi kertet: még a gereblye is maradhat a faházban

Az ősz egyik leglátványosabb velejárója a lehulló falevél, ami néhány nap alatt teljesen ellepheti a kertet, a járdát vagy akár a teraszt. A rendszeres gereblyézés azonban időigényes feladat, ezért sokak számára praktikusabb megoldást jelenthet egy lombfúvó- és szívó használata.

A Lidl Parkside eszköze segít az őszi kertet rendbetenni

Szeptember 21-től ti is lecsaphattok a Lidl eszközére, ami Parkside márkajelzéssel 3:1-ben segíti a kerti munkát.

A lombszívó- és fúvó kisgép még beépített aprítóval is rendelkezik, így még több terhet vesz le a vállunkról. Ráadásul 23 százalékos kedvezménnyel tudjátok megvásárolni, így 9999 forintért lehet a tiétek.

2300 wattos teljesítményű, kb. 34 literes űrtartalmú gép, amire 3 év garancia jár.

Egyéb termékjellemzők:

  • szívóteljesítménye maximum 12m³/ perc,
  • légsebessége maximum 270 km/h,
  • nagyméretű szívónyílás.
Lidl akciós újság
Szuperolcsó a Lidlben a Parkside lombszívó- és fúvó
forrás

Nemcsak fúj, a levelek összegyűjtésében is segíthet

A lombszívó egyik legnagyobb előnye, hogy a lehullott levelek összegyűjtése mellett a kerti területek megtisztítását is megkönnyítheti. A készülékek működésükből adódóan arra szolgálnak, hogy a leveleket egy helyre tereljék, illetve az arra alkalmas típusok a felszívott növényi hulladékot gyűjtőzsákba továbbítsák.

Ez különösen hasznos lehet nagyobb kertekben, ahol ősszel naponta jelentős mennyiségű lomb gyűlik össze.

Gereblye helyett gyorsabb megoldás?

A lombszívó természetesen nem minden helyzetben váltja ki teljesen a hagyományos gereblyét, de bizonyos munkákat jelentősen felgyorsíthat. A terasz, a térkő, a járda vagy a gyep felületéről például sokkal egyszerűbb lehet eltávolítani a szétszóródott leveleket egy ilyen eszközzel.

A használat egyik legfontosabb előnye, hogy nem kell folyamatosan lehajolni és kézzel összegyűjteni a leveleket. Ez egy nagyobb kert takarításánál már érezhető különbséget jelenthet.

Mire érdemes figyelni vásárlás előtt?

Lombszívó választásakor érdemes megnézni többek között a készülék teljesítményét, a légszállítást, a gyűjtőzsák méretét, valamint azt is, hogy milyen funkciókat kínál.

Fontos szempont lehet a gép tömege és kezelhetősége is, hiszen hosszabb használat során ezek jelentősen befolyásolhatják a komfortot.

Az sem mindegy, hogy elsősorban kisebb udvarhoz, nagyobb kerthez vagy például járdák és teraszok tisztításához keresünk eszközt.

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