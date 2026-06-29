Végre nemcsak drágulásról szólnak a hírek, több alapélelmiszer ára is látványosan beesett

Az MNB legfrissebb jelentése szerint fordulat történt a boltokban, több alapélelmiszer ára alacsonyabb, mint egy éve. A legnagyobb változás a húsoknál és a tejtermékeknél látszik.

Fordulat a magyar boltokban

Az elmúlt évek után valószínűleg már mindenkinek reflexből összeugrik a gyomra, ha meghallja az élelmiszerárak szót, most viszont végre nem egy újabb drágulási hullámról van szó. A Magyar Nemzeti Bank 2026. júniusi Inflációs jelentése szerint látványosan visszaesett a hazai élelmiszer-infláció, májusra pedig már mínuszba fordult - szemlézte a tanulmányt az Mfor.

A vaj, a tej és a sertéshús ára is lejjebb ment

Ez egyszerűbben fogalmazva azt jelenti, hogy bizonyos élelmiszerekért átlagosan kevesebbet kell fizetni a boltokban, mint egy évvel korábban. Az MNB adatai szerint míg tavaly év elején még 5–7 százalékos havi drágulási ütemet lehetett látni az élelmiszereknél, addig idén májusra az éves élelmiszer-infláció mínusz 2,4 százalékra süllyedt.

A változás nem egyik napról a másikra történt

A jegybank szerint az élelmiszerek havi átárazása tavaly szeptember óta folyamatosan a 2000 és 2025 közötti historikus átlag alatt maradt, vagyis jó ideje sokkal visszafogottabban változnak az árak, mint amit korábban megszokhattunk.

A vaj, a tej és a sertéshús ára is lejjebb ment

A legnagyobb árcsökkenés az állati eredetű termékeknél látszik. Az MNB jelentése szerint 2026 májusában a vaj ára 11,1 százalékkal, a sertéshúsé 10,1 százalékkal, a tejé pedig 6,3 százalékkal volt alacsonyabb, mint egy évvel korábban.

Ez persze nem jelenti azt, hogy hirtelen olcsó lett a nagybevásárlás, vagy hogy mindenki ugyanazt érzi a pénztárnál. A háztartások kosara nagyon különböző lehet, ráadásul sok termék ára még mindig magasabb annál, amit a nagy inflációs időszak előtt megszoktunk. Az viszont jól látszik, hogy több alapélelmiszernél megtört a korábbi drágulási trend.

A bolti árak mögött még erősebb termelőiár-csökkenés áll

A vágósertés termelői ára 2026 áprilisában éves alapon 22,5 százalékkal,

termelői ára 2026 áprilisában éves alapon 22,5 százalékkal, a tejé pedig 32,8 százalékkal esett vissza.

pedig 32,8 százalékkal esett vissza. A növénytermesztésben is mérséklődtek az árak: a búza ára 20,2 százalékkal,

ára 20,2 százalékkal, a napraforgóé 8,9 százalékkal volt alacsonyabb, mint egy évvel korábban.

Miért lett olcsóbb több alapélelmiszer?

Az árcsökkenés mögött több tényező áll egyszerre: a hazai szabályozási környezet, köztük az élelmiszerekre vonatkozó árrésstop is hatással van a bolti árakra, de a jegybank szerint a nemzetközi folyamatok legalább ennyire fontosak.

1A világpiaci élelmiszerárak kedvezőbben alakultak, miközben Európában több hús- és tejtermékből túlkínálat keletkezett. Ennek egyik oka, hogy Kína, amely a világ egyik legnagyobb élelmiszer-importőre, az utóbbi időszakban tudatosan csökkenteni kezdte az európai importtól való függését, miközben növelte saját élelmiszeripari termelésének hatékonyságát.

Mivel így jelentős kereslet esett ki a piacról, több európai termelőnél nagy készletek maradtak bent. Ez a felesleg lefelé nyomta az árakat az Európai Unióban, a hatás pedig a magyar boltok polcain is megjelent.

Végre nem csak arról szólnak a hírek, hogy minden egyre drágább

Jó hír ez a vásárlóknak, de nem biztos, hogy mindent olcsóbbnak érzünk

A mostani adatok mindenképp kedvező fordulatot jeleznek, különösen azok után, hogy az elmúlt években az élelmiszerárak emelkedése sok család költségvetését alaposan megterhelte.

A vaj, a tej vagy a sertéshús olcsóbbá válása sokaknál tényleg érzékelhető lehet a heti bevásárlás során.

Ugyanakkor érdemes óvatosan kezelni a megkönnyebbülést

Az élelmiszerárak összességében még mindig magas szintről mozdultak el, és attól, hogy egyes termékek ára csökkent, más kategóriákban továbbra is lehet drágulás vagy tartósan magas árszint.

A lényeg mégis az, hogy hosszú idő után végre nem csak arról szólnak a bolti hírek, hogy minden egyre drágább:

több alapélelmiszernél megállt, sőt visszafordult az áremelkedés, és ha a nemzetközi folyamatok kedvezőek maradnak, ez a vásárlók pénztárcáján is egyre jobban meglátszhat.

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