Az az egyetlen gyakorlat, amit minden 50 feletti nőnek érdemes végeznie egészsége érdekében

Ötven felett nem kell bonyolult edzéstervet követni ahhoz, hogy erős maradj. Erre a gyakorlatra viszont szükséged van, és mindenféle eszköz nélkül elvégezheted.

Ahogy öregszünk, a testünk több természetes változáson megy keresztül: az izomtömeg csökken, az erő és az egyensúly romolhat, és a csontok is hajlamosabbá válhatnak a törésre. Ezek a folyamatok különösen 50 éves kor után gyorsulnak fel, pedig nemcsak az esztétika, hanem a funkcionális erő és mindennapi önállóság szempontjából is fontosak.

Minden 50 feletti nőnek érdemes fekvőtámaszoznia az erő és egészség megőrzéséért Getty Images

A fitnesz- és egészségszakértők szerint a megoldás egyszerre egyszerű és hatékony: a fekvőtámasz, vagy ennek könnyített variációi. Bár sokan azt gondolják, hogy a fekvőtámasz csak a fiatalabb, sportosabb korosztálynak való, valójában az egyik leghatékonyabb saját testsúlyos erősítő gyakorlat minden korosztály számára, különösen 50 felett.

Miért olyan fontos a fekvőtámasz?

A fekvőtámasz több izomcsoportot mozgat meg egyszerre. Nemcsak a mellkas, a vállak és a tricepsz fejlődését segíti, hanem aktiválja a törzs (core) izmokat, javítja a testtartást és az egyensúlyérzéket is — azaz olyan területeket, amelyek 50 felett különösen hajlamosak gyengülni.

A sportorvosok és edzők azt hangsúlyozzák, hogy mivel a fekvőtámasz ellenállással dolgozik, segít kompenzálni az életkorral járó izomveszteséget, ami nemcsak csökkenti az erőt, hanem a csontozat szilárdságát is befolyásolja. A gyakorlat során használt izmok húzzák a csontokat, ami fokozza a csontsűrűséget — különösen előnyös hatás nőknél, akiknél a menopauza után a csontvesztés rizikója megnő.

Hogyan végezd biztonságosan?

Az alapvető fekvőtámasz kivitelezése nagyjából így zajlik: a tested egyenes vonalat alkot a fejtől a sarkakig, a kezek vállszélességben helyezkednek el, és a tested lassan ereszkedik lefelé, majd kontrollált mozdulattal tolod vissza magad felfelé.

Ha úgy érzed, az „igazi” fekvőtámasz túl nehéz, számos könnyített változat létezik:

emelt fekvőtámasz (például pult vagy szék szélére helyezve a kezed),

térdfekvőtámasz,

vagy lassabb, kontrollált „negatív” mozdulat, amikor csak a lefelé ereszkedést gyakorolod.

Ezekkel fokozatosan építheted az erőt anélkül, hogy túlterhelnéd az ízületeket vagy az izmokat.

Nem feltétlenül kell rögtön a legnehezebb verzióval kezdeni Getty Images

Milyen gyakran érdemes végezni?

A szakértők heti 2–3 alkalommal végzett fekvőtámasz-tréninget javasolnak, ami része lehet egy átfogóbb erősítő edzésnek. Fontos, hogy a minőség mindig megelőzze a mennyiséget: inkább kevesebb, de jól kivitelezett ismétlés legyen a cél, mint sok, de rossz forma.

Miért számít ez az egészség szempontjából?

A fekvőtámasz nem csupán az izmok erősítéséről szól. Egy rendszeresen végzett, saját testsúllyal dolgozó gyakorlat jelentősen hozzájárulhat:

a testtartás javításához,

a mindennapi funkciók (pl. emelés, tolás) könnyebb elvégzéséhez,

a egyensúly és stabilitás fenntartásához,

valamint a törések és esések megelőzéséhez idősebb korban.

A fekvőtámasz — vagy annak egyszerűbb változatai — olyan teljes testet megdolgoztató gyakorlatok, amelyek kis helyen és felszerelés nélkül is elvégezhetők, miközben segítenek izomtömeget és csontsűrűséget fenntartani, javítják a testtartást és mindennapi erőt.

Forrásunk volt.