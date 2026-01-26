Vegán január – 27. tipp
Készülj te is vegán tippekkel, ötletekkel januárban!
Egyik kedvencem a diós huszárcsók, bevált recept, még amit a lányom hozott abból. Az illata belengi a konyhát, kissé ropogós bundája és a finom házi kökénylekvártól egyszerű, mégis ...
Sokszínű a rakott ételek tárháza, megannyi variációt lehet kitalálni, finomabbnál finomabb ételeket. Imádom ezt az ételt is, annyira finom a savanykás káposztával egyben ...
Kiderült, mennyivel emeli a dolgozói béreket és milyen fizetéseket tartogat a Penny, az Auchan, a Tesco vagy az ALDI 2026 elején.Nosalty
Új év, új nyitások! Ajánlónkban nem fukarkodtunk minden olyan frissen nyílt gasztrohelyet felsorolni, mely 2025 végén vagy éppen az új év első hónapján debütált a hazai vendéglátásban. Lássuk, mit érdemes végigkóstolni 2026-ban!Balogh Lilla
Karfiollal készült zöldséges levesünket magyaros kedvenc krumplis tészta illetve a menzák királynője, csokiöntetes piskóta követi.
Vannak akik csak azután (vagy azután sem), hogy megfőztek, állnak neki a rendrakásnak, míg vannak azok a típusú emberek, akik már főzés közben, amit tudnak elmosogatnak, elpakolnak, helyére raknak. Lássuk, mi mindent árul el rólad, ha utóbbi kategóriába tartozol!
A vitaminszedéssel kapcsolatban sokan nincsenek tisztában azzal, hogy számít, mikor melyiket vesszük be, különösen bizonyos típusoknál. Lássuk, melyik az a három, amit nem szabadna reggelente beszedni!
Kicsi és nagyok kedvence a palacsinta. Akár sós, akár édes töltelékkel készíted, a legfontosabb, hogy az alap rendben legyen: ez a mi tökéletes palacsinta alapreceptünk, amiben biztosan ...
Életem első fánkját még lánykoromban készítettem. Kemény lett és száraz. Ezután évek teltek el és eszembe sem jutott, hogy újra nekiálljak. A kisfiam nagy fánkrajongó. Mondjuk is a ...
Van, aki ecetesen szereti, mások több paprikával, van, aki teljesen kihagyja belőle, és sokan szeretik egy kis paprikával vagy paradicsommal feldobni. Nekünk ez a kedvenc verziónk a ...