2026.01.26.

8 újonnan nyílt hely országszerte – Ramen, taco, pasta és megannyi más, amit 2026-ban kóstolj végig

Új év, új nyitások! Ajánlónkban nem fukarkodtunk minden olyan frissen nyílt gasztrohelyet felsorolni, mely 2025 végén vagy éppen az új év első hónapján debütált a hazai vendéglátásban. Lássuk, mit érdemes végigkóstolni 2026-ban!

A 2026-os év is számos újdonságot tartogat, ami a gasztrohelyeket illeti. Bár még csak januárt írunk, már több figyelemre méltó új vendéglátóegység vár minket. Köztük kézműves pékség, ramenező, mexikói étterem és az amerikai dinerek világát idéző bisztró, így biztosan lesz olyan, ami elnyeri a tetszésünket. Lássuk az új versenyzőket!

