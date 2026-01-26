8 újonnan nyílt hely országszerte – Ramen, taco, pasta és megannyi más, amit 2026-ban kóstolj végig

Az éclair az elegáns desszertek királynője, már csak karcsú, hosszúkás megjelenése miatt is. Ráadásul ritka kincs, a legtöbb cukrászda csak a farsangi szezonban készíti, utána eltűnik a polcokról. Azonban vannak helyek, ahol nem kell erre a röpke időablakra várni, mi most ezekből szemezgettünk, hogy aki nem bírja ki ezt a néhány hetet, az is ehessen ebből a fantasztikus süteményből.