2026.01.26.

Ki mennyit keres majd? Ennyit emel a Tesco, az Auchan, az ALDI és a Penny

Nosalty

Kiderült, mennyivel emeli a dolgozói béreket és milyen fizetéseket tartogat a Penny, az Auchan, a Tesco vagy az ALDI 2026 elején.

A 24.hu cikkéből megtudhatjuk, milyen béreket ígérnek illetve mennyit emelnek az egyes áruházláncok illetve diszkontláncok 2026 elején. Kijelenthető továbbá, hogy egy adott dolgozó bére nem csak a mostani, aktuális emeléstől függ majd. Lássuk a részleteket!

Auchan-bevásárlóocsik
Két lépcsőben, összesen több mint 9,2 százalékkal emelik az alapbéreket az Auchanban

ALDI

Az ALDI vezetősége már 2026. január 5-én bejelentette, hogy minden munkatárs bérét megemeli, ami a következőképpen alakul:

  • az áruházi dolgozók kezdő bére havi bruttó 541 900 forint lesz,
  • a logisztikai területen dolgozóké havi bruttó 600 100 forintra,
  • az áruházvezetőké pedig havi bruttó 1 millió forint fölé nő.

A vállalatcsoport informatikai tagja, az ALDI International IT Services Kft. is emelte béreit: 2026. január 1-jétől az újonnan belépő kollégák minimum keresete havi bruttó 679 200 forintra nőtt, amit a 12. hónap után bruttó 752 300 forintra emelnek, különféle egyéb juttatásokkal karöltve.

Penny

A Penny friss, 2026 év eleji bértárgyalási eredményei a következők:

  • az értékesítés és a logisztika területén dolgozók bére átlagosan 8 százalékkal nő.
  • a központi területeken átlagosan 6 százalék emelést kapnak a munkatársak.

A juttatásokon belül is változások lesznek: lesz SZÉP-kártya, 10 százalékos munkatársi vásárlási kedvezmény, a helyi bérletek árának 86 százalékának megtérítése, saját gépkocsi használata esetén pedig 30 forint/kilométer költségtérítés.

kasszásfiú egy boltban
Az áruházi dolgozók kezdő bére havi bruttó 541 900 forint lesz az ALDI-ban

Tesco

A Tesco is megállapodott a szakszervezetekkel:

  • az áruházi dolgozók bérét átlagosan 7,2 százalékkal növelik,
  • emelik a dolgozói vásárlási kedvezmény összegét,
  • sőt, a munkába járási támogatást is.

A Tesco-ban az áruházi munkatársak 8 órás alapbére 2026. március 1-től bruttó 418 ezer forintra nő, az elérhető legmagasabb bruttó jövedelem 562 ezer forint lesz. Juttatási csomagjuk kerete 400 ezerről 450 ezer forintra növekedik.

AUCHAN

  • A napokban történt bejelentés alapján két lépcsőben, összesen több mint 9,2 százalékkal emelik az alapbéreket, a legtöbb munkakörben.
  • Januárban 5 százalékos, júliustól pedig további 4,2 százalékos emelés várható az áruházi és a logisztikai fizikai munkakörökben dolgozóknál.
  • A szakképzettséget igénylő pozíciókba (például pékek) a szakértői szinten foglalkoztatott munkavállalók bruttó átlagkeresete több mint 640 000 Ft lehet.
  • A mirelit területen dolgozó komissiózó munkatársak bruttó havi jövedelme elérheti akár a 850 000 forintot is. 
  • A juttatások köre is kiszélesedik.

Forrásunk volt.

