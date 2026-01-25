Egy csipet só a felmosóvízben sokak számára magától értetődő mozdulat. De vajon tényleg tisztít?

A sóval történő felmosás generációk óta ismert házi praktika, amely a modern tisztítószerek elterjedése ellenére sem tűnt el teljesen. Ennek oka egyszerű: a só olcsó, mindig kéznél van, és bizonyos helyzetekben valóban hasznos lehet.

Felmosás sóval: mit tud valójában ez a régi trükk?

Mit csinál valójában a sós víz?

A vízben feloldott kis mennyiségű só enyhén megváltoztatja a víz felületi tulajdonságait. Ez segíthet fellazítani a finom port, a cipőnyomokat és az enyhébb, friss szennyeződéseket.

A padló ettől egységesebbnek, tisztábbnak tűnhet, még akkor is, ha mélytisztítás valójában nem történt.

Sokan azért kedvelik ezt a módszert, mert nem hagy maga után erős illatot. Akik érzékenyek az intenzív vegyszerszagokra, vagy egyszerűen csak természetesebb megoldást keresnek, azok számára a sós víz egy semleges, gyors felfrissítést adó alternatíva lehet.

Fertőtlenít vagy sem?

Itt érdemes egy gyakori tévhitet tisztázni. Bár a só magas koncentrációban valóban gátolhatja bizonyos mikroorganizmusok szaporodását, az otthoni felmosáshoz használt mennyiség messze nem elegendő valódi fertőtlenítéshez.

A sós víz tehát nem helyettesíti a fertőtlenítőszereket, legfeljebb optikailag javítja a padló állapotát.

Mikor lehet jó választás?

A sós felmosás inkább karbantartó jellegű tisztításra alkalmas. Segít eltávolítani a port és az apró szemcséket, enyhén frissíti a zárt terek levegőjét, és jól jöhet két alapos takarítás között. Gyors megoldás, amikor nincs szükség erős tisztításra.

Nem minden padló szereti

Csempén, jól zárt hidegburkolatokon általában gond nélkül alkalmazható, ha a víz kellően híg. Természetes fán, parkettán vagy érzékeny felületeken viszont a só hosszabb távon foltosodást, károsodást okozhat, ezért ott inkább kerülendő.

Csempén, jól zárt hidegburkolatokon általában gond nélkül alkalmazható

Így használd biztonságosan!

Mindig söpörd vagy porszívózd fel a padlót előtte, csak kevés sót adj a vízhez, és alaposan csavard ki a felmosót.

Tipp: A végén egy tiszta vizes áttörlés segít eltávolítani az esetleges maradékot.

Forrásunk volt.