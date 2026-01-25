Család

2026.01.25.

Főzés közben már takarítasz magad után? Sok mindent elárul rólad ez a szokás a pszichológia szerint

Vannak akik csak azután (vagy azután sem), hogy megfőztek, állnak neki a rendrakásnak, míg vannak azok a típusú emberek, akik már főzés közben, amit tudnak elmosogatnak, elpakolnak, helyére raknak. Lássuk, mi mindent árul el rólad, ha utóbbi kategóriába tartozol!

Talán kevesebben vannak azok a típusú emberek, akik már főzés közben rendet raknak maguk körül, hiszen figyelmüket meg kell osztani a még készülő étel és a pakolás/ takarítás között. A pszichológia szerint sok fontos jellemzőt elárul rólad, ha te is ilyen vagy.

Főző nő
Főzés közben már takarítasz magad után? Sok mindent elárul rólad ez a szokás a pszichológia szerint

Ha azok közé tartozol, akik már főzés közben elmosogatják azokat az edényeket, amikre már nem lesz szükség, akkor valószínűleg nyugodt, kevesebb vizuális rendetlenséggel teli környezetet keresel. A rendezett konyha segíti, hogy a receptre tudj koncentrálni, és ne a kupi vonja el a figyelmedet.

A rend egészséges választásokat, nagylelkűséget és konvencionalitást eredményez, míg a rendetlenség a kreativitást segíti, ahogy azt egy kutatás is bizonyítja.

Szintén a főzés közben rendrakók jellemzője, hogy általában praktikus emberek, hiszen a „két legyet egy csapásra" elve szerint időt spórolnak azzal, hogy már rendet raknak a konyhában, amíg készül az étel. Ezzel csökkentik a házimunkával járó mentális terhet is.

Paradicsomot szeletelő nő
Szintén a főzés közben rendrakók jellemzője, hogy általában praktikus emberek

Mi mindent árul még el rólad, ha főzés közben rendet raksz magad körül?

Szintén jellemző ezekre az emberekre, hogy megtervezik a napjaikat, és általában lépésről-lépésre haladva teljesítik is a feladataikat.

Viszont nemcsak azok az emberek lehetnek szervezettek, akik rendet tartanak maguk körül főzés közben is.

Vannak akik teljes mértékben az étel elkészítésére koncentrálnak, és egy belső ütemterv szerint haladva főznek, majd az étkezés után meghatározott időt szánnak a takarításra.

Az tehát, hogy ki, hogyan főz általában megmutatja, hogy az illető hogyan bánik az idővel , az otthoni környezettel , a stresszel és a saját napi feladataival.

Forrásunk volt.

