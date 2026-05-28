Gasztro

2026.05.28.

Ezért nagyon jó választás a jégsaláta még a dietetikus szerint is

Nosalty profilképe Nosalty

Lauren Manaker dietetikus elárulja, miért vesz csak és kizárólag jégsalátát, annak ellenére, hogy a saláták között egy kevésbé tápláló fajtáról van szó.

A jégsaláta az a zöldség, amit még gyerekek is hajlandóak megenni, hiszen kellemesen ropog, semmilyen karakteres íze nincs, mégis frissességet ad a tányérhoz. És, hogy miért lehet ez egy dietetikus kedvenc salátája? Most elárulja.

Friss jégsaláta
Ezért nagyon jó választás a jégsaláta még a dietetikus szerint is

Miért a jégsaláta?

Általánosságban elmondható, hogy a sötét színű levelesek sokkal egészségesebbek, mint a halványabbak. Ennek ellenére Lauren Manaker dietetikus kedvenc salátája a jégsaláta, aminek tápanyagösszetétele közel sem olyan kiemelkedő, mint például a spenóté.

A jégsaláta mégis sokak kedvenc enyhe íze és friss ropogóssága miatt, ami nagyon sok ételhez remekül illik, és ezek azok a tényezők, amelyek miatt a dietetikus tányérján is szinte minden étkezésénél helyet kap valamilyen formában.

Szendvicsekhez, salátákhoz, tortillákhoz és préselt levekhez is jól illik. És bár közel sem a legegészségesebb saláta, mégis van benne némi rost és A-vitamin.

Ebédelő férfi
A jégsaláta mégis sokak kedvenc enyhe íze és friss ropogóssága miatt

1 csésze apróra vágott jégsaláta az alábbiakat tartalmazza:

  • Kalória : 8
  • Összes szénhidrát : 2 g 
  • Élelmi rost : 0,7 g 
  • Fehérje : 0,5 g 
  • Zsír : 0 g
  • Kálium : 80 mg
  • A -vitamin : 286 NE
  • K -vitamin : 14 mcg 

Receptajánló:

Mindehhez pedig alacsony kalóriatartalom és zéró zsír társul, így diéta során is könnyen beépíthető elem.

Forrásunk volt.

Ajánlott videó

Legújabb receptek

sült csirke

Mustáros csirkecomb zöldségekkel

Ez a mustáros csirkecomb vele sült zöldségekkel igazán könnyű ebéd vagy vacsora, és az elkészítéséhez nem kell a konyhában állni órákat. A csirkét akár egy nappal a sütés előtt ...

házi fagyi

2 hozzávalós barackos csokifagyi

Ha van otthon egy konzerv befőtt barackod és egy kis csokid, már félúton jársz a nyár egyik legegyszerűbb házi fagyijához. Ez a 2 hozzávalós desszert krémes, csokis és meglepően ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

bodzaszorp-egyszeruen
szörp

Bodzaszörp egyszerűen

Egy nagyon kedves, régi családi barátunktól kaptuk ezt a receptet sok-sok évvel ezelőtt, mikor még egészen kisgyerek voltam - azóta pedig csak így készítettük, és nem is kóstoltam még ...

palacsinta-alaprecept
palacsinta alaptészta

Palacsinta alaprecept

Kicsik és nagyok kedvence a palacsinta. Akár sós, akár édes töltelékkel készíted, a legfontosabb, hogy az alap rendben legyen: ez a mi tökéletes palacsinta alapreceptünk, amiben biztosan ...

egyszeru-tokfozelek
tökfőzelék

Egyszerű tökfőzelék

Van, aki tejjel, van, aki csontlével, megint mások kovászos uborka levével készítik - mi így szeretjük, egy kis fűszerpaprikával és sok sok kaporral.

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept