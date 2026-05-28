Lauren Manaker dietetikus elárulja, miért vesz csak és kizárólag jégsalátát, annak ellenére, hogy a saláták között egy kevésbé tápláló fajtáról van szó.

A jégsaláta az a zöldség, amit még gyerekek is hajlandóak megenni, hiszen kellemesen ropog, semmilyen karakteres íze nincs, mégis frissességet ad a tányérhoz. És, hogy miért lehet ez egy dietetikus kedvenc salátája? Most elárulja.

Ezért nagyon jó választás a jégsaláta még a dietetikus szerint is

Miért a jégsaláta?

Általánosságban elmondható, hogy a sötét színű levelesek sokkal egészségesebbek, mint a halványabbak. Ennek ellenére Lauren Manaker dietetikus kedvenc salátája a jégsaláta, aminek tápanyagösszetétele közel sem olyan kiemelkedő, mint például a spenóté.

A jégsaláta mégis sokak kedvenc enyhe íze és friss ropogóssága miatt, ami nagyon sok ételhez remekül illik, és ezek azok a tényezők, amelyek miatt a dietetikus tányérján is szinte minden étkezésénél helyet kap valamilyen formában.

Szendvicsekhez, salátákhoz, tortillákhoz és préselt levekhez is jól illik. És bár közel sem a legegészségesebb saláta, mégis van benne némi rost és A-vitamin.

A jégsaláta mégis sokak kedvenc enyhe íze és friss ropogóssága miatt

1 csésze apróra vágott jégsaláta az alábbiakat tartalmazza:

Kalória : 8

: 8 Összes szénhidrát : 2 g

: 2 g Élelmi rost : 0,7 g

: 0,7 g Fehérje : 0,5 g

: 0,5 g Zsír : 0 g

: 0 g Kálium : 80 mg

: 80 mg A -vitamin : 286 NE

: 286 NE K -vitamin : 14 mcg

Receptajánló:

Mindehhez pedig alacsony kalóriatartalom és zéró zsír társul, így diéta során is könnyen beépíthető elem.

Forrásunk volt.