Ezért nagyon jó választás a jégsaláta még a dietetikus szerint is

A jégsaláta az a zöldség, amit még gyerekek is hajlandóak megenni, hiszen kellemesen ropog, semmilyen karakteres íze nincs, mégis frissességet ad a tányérhoz. És, hogy miért lehet ez egy dietetikus kedvenc salátája? Most elárulja.
Miért a jégsaláta?
Általánosságban elmondható, hogy a sötét színű levelesek sokkal egészségesebbek, mint a halványabbak. Ennek ellenére Lauren Manaker dietetikus kedvenc salátája a jégsaláta, aminek tápanyagösszetétele közel sem olyan kiemelkedő, mint például a spenóté.
A jégsaláta mégis sokak kedvenc enyhe íze és friss ropogóssága miatt, ami nagyon sok ételhez remekül illik, és ezek azok a tényezők, amelyek miatt a dietetikus tányérján is szinte minden étkezésénél helyet kap valamilyen formában.
Szendvicsekhez, salátákhoz, tortillákhoz és préselt levekhez is jól illik. És bár közel sem a legegészségesebb saláta, mégis van benne némi rost és A-vitamin.
1 csésze apróra vágott jégsaláta az alábbiakat tartalmazza:
- Kalória : 8
- Összes szénhidrát : 2 g
- Élelmi rost : 0,7 g
- Fehérje : 0,5 g
- Zsír : 0 g
- Kálium : 80 mg
- A -vitamin : 286 NE
- K -vitamin : 14 mcg
Mindehhez pedig alacsony kalóriatartalom és zéró zsír társul, így diéta során is könnyen beépíthető elem.