Ezt a lépést ne hagyd ki, hogy könnyebben emészthető legyen a chiamag

A chiamag igazi szuperélelmiszer, de ha nem megfelelően fogyasztod, könnyen emésztési gondokat okozhat. Ezt a lépést ezért semmiképp se hagyd ki, hogy könnyebben emészthető legyen a chiamag.

A chiamag ugyan az életed nem fogja megváltani, de az étrended apró, ám annál egészségesebb része lehet: a chiamag tele van olyan tápanyagokkal, mint a kalcium, a vas, a magnézium, a cink és a B-vitaminok, és még omega-3 zsírsavakban is bővelkedik. A chiamag ráadásul éhségcsökkentőként is funkcionál, mivel képes felszívni a vizet, ami teltségérzetet eredményez. Emiatt a tulajdonsága miatt is fontos, hogy ne hagyd ki ezt a lépést, amikor chiamagot eszel: áztasd vízbe, mielőtt pudingot készítenél belőle vagy a joghurtodra szórnád. 

Ha nem akarsz puffadni, mindenképp áztasd be a chiamagot evés előtt

A chiamag a saját súlya 27-szeresének megfelelő folyadékot képes megkötni, ez pedig az jelenti, hogy nyersen fogyasztva akár egy-két evőkanál chiamag is komoly kellemetlenséget, például puffadást és egyéb gyomor-bélrendszeri tüneteket okozhat. Ráadásul nagyon magas a rosttartalma, ami fokozhatja a puffadást, különösen, ha többet eszel belőle a kelleténél.

Ritkán, de voltak olyan esetek, amikor orvosi ellátásra szorult valaki chiamag-túladagolás miatt.  

Hogyan áztasd be a chiamagot 

Az előzetes áztatás segít megpuhítani a magok kemény külső héját, így biztonságosabb és élvezetesebb a fogyasztása. Az őrléshez hasonlóan az előzetes áztatás növeli a chiamagban található tápanyagok biológiai hozzáférhetőségét.  

Tudtad?

Az ajánlott napi mennyiség chiamagból maximum két evőkanál!

Szerencsére nem kell egész éjszakán keresztül vízben hagyni a chiamagt. Egyszerűen áztass fél evőkanál chiamagot egy csésze vízben vagy tejben 30 percig vagy legfeljebb két óráig. Amikor a chiamagok lágy, gélszerű állagúvá válnak, akkor már fogyaszthatóak. Ha több magot szeretnél beáztatni, akkor a víz mennyiségét arányosan növeld, úgy, hogy fél evőkanál magra egy csésze víz jusson.  

Forrásunk volt. 

