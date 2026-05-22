Ez a diéta segít visszafogni a menopauzával járó súlygyarapodást

A menopauza egy kevésbé kutatott, részben félreértett folyamat, amely minden nő életében eljön. A testi-lelki változás sok kellemetlen tünettel jár, a hőingadozástól kezdve egészen a súlygyarapodásig. És hiába figyel az ember a bevitt kalóriák mennyiségére, és végez napi szintű testmozgást, ezek kombinációja sem feltétlen elég ahhoz, hogy kontrolláljuk súlyunkat. Van azonban egy olyan diéta, ami segít visszafogni a menopauzával járó súlygyarapodást.

Az étkezés szerepének fontossága egy életen át kell kísérjen minket, de vannak időszakok, amikor még nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk az egészséges étkezési szokásokra, ha jót akarunk magunknak. Ilyen lehet a menopauza időszaka, amikor sok kellemetlen tünet mellett a nem várt súlygyarapodás is felüti a fejét. Kutatások szerint egy bizonyos diéta segíthet megfékezni az extra kilók szaporodását.

Az elemzéshez a kutatók több mint 38 000, 45 éves átlagéletkorú nőt követtek nyomon a menopauzát körülvevő években. A kutatási időszak 12 éven át tartott, ami alatt többször is gyűjtöttek információkat az étrendről és a testsúlyról, hogy jobban megértsék a hosszú távú mintákat és az időbeli változásokat.

Az étrendet négyévente értékelték kérdőívek segítségével, amiben több mint 130 étel és ital rendszeres fogyasztásáról kérdezték őket.

A vizsgált étrendek közül (növényi alapú, diétás megközelítés a magas vérnyomás ellen, mediterrán, bolygóbarát, alacsonyszénhidráttartalmú) a bolygóbarát étrend járt a legalacsonyabb elhízási kockázattal.

Ez a diéta a növényi alapú hozzávalókra épül, ami a környezeti fenntarthatóságot is támogatja, valamint a kardiometabolikus egészségre helyezi a hangsúlyt.

Nagy hangsúlyt kapnak benne az alábbi élelmiszerek:

kiváló minőségű növényi fehérjék, így például a hüvelyesek,

a teljes kiőrlésű gabonák,

valamint a telítetlen zsírok, például a diófélék és a jóféle olajok,

+ minimalizálja az állati eredetű élelmiszereket és a feldolgozott ételeket!

Más diéták is, úgy mint a mediterrán, a DASH diéta és a növény alapú étrend is jobb eredményekkel járt együtt.

