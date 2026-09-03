ALDI-akciók: Lazacos ebéd akár 500 Ft-ból

Mostantól még több akciós termék vár az ALDI-ban, hogy még többet spórolhass, és még több finomságot tehess az asztalra!

A mindennapos főzés legnagyobb kihívása, hogy hogyan osszuk be okosan a bevásárlásra szánt pénzt, és hogy egész héten tartalmas, egészséges, mégis változatos és izgalmas fogások készüljenek. Ehhez nemcsak vonzó és minőségi választék szükséges, hanem jó árak is.

Az ALDI éppen ezért mostantól több akcióval vár, inspiráló kínálatából az akciós újságot lapozgatva vagy a boltban megszülethet akár a teljes heti menü terve.

ALDI

Füstölt lazacos főétel, akár 500 Ft-os adagáron

Az aktuális akciók különleges sztárja a füstölt lazac*, ami nem csak szendvicseken mutat jól. Számtalan zöldséges, tojásos salátában, Buddha-tálon szerepelhet, és megannyi tésztás főétel születhet belőle. Sőt, a lazacot nemcsak melegen, de langyosan vagy hidegen is kínálhatod tésztasalátákban, rizssalátákban is.

Egyik kedvenc főfogásunk az egyszerűen és gyorsan elkészíthető füstölt lazacos spagetti. Ráadásul a spagetti** is most akciós az ALDI-ban egy hétig.

Ameddig felforr a tésztavíz, futtass meg egy kis fokhagymát egy kevés olívaolajon, önts hozzá főzőtejszínt, és miután rottyant egyet, keverd bele a karakteres ízű, apró lazacdarabkákat, facsarj rá egy kis citromlevet, fűszerezd kedvedre, és már tálalhatod is a spagettiágyon. Ezzel az ízletes fogással nemcsak időt, de pénzt is spórolhatsz, hiszen egy adag akár 500 Ft-ból*** kijön. A spagetti és a füstölt lazac kombinálásával olyan ragukat álmodhatsz meg, amilyenekhez csak kedved van: a tejszínes szószoktól egészen a zöldséges, paradicsomos ragukig.

ALDI

Az ALDI pontosan tudja, hogy mire van szükséged: megbízható választékra és a lehető legalacsonyabb árakra. A még több akció még több spórolási lehetőséget is jelent, amellett, hogy az áruházlánc év eleje óta már 1500 termék árát tartósan is csökkentette. Arról nem is beszélve, hogy az ALDI áruházaiban a kedvező árak és akciók külön feltételek vagy applikáció nélkül, mindenki számára érvényesek. Az ALDI-val a főzés és a spórolás is gyerekjáték!

*09.03-09.09.: ALMARE SEAFOOD Füstölt lazac, 90g/csomag, 1099Ft/csomag helyett 24% engedménnyel 829Ft/csomag (9211,11Ft/kg);

**09.03-09.09.: CUCINA Spagetti, durumbúzából, 500g/csomag, 325Ft/csomag helyett 30% engedménnyel 225Ft/csomag (450Ft/kg).

Az ajánlatok a 2026. 09.03. és 09.09. között érvényes online szórólapban megadott akciós időszakokban és a készlet erejéig érvényesek.

Az adagár a 2026. 09.03. és 09.09. között érvényes online szórólapban a feltüntetett hozzávalókra megadott akciós fogyasztói árak alapján került megállapításra.***Az adagár a 2026. 09.03. és 09.09. között érvényes online szórólapban a feltüntetett hozzávalókra megadott akciós fogyasztói árak alapján került megállapításra. 1 adagra számolt mennyiségek a fenti akciós termékekből: 22,5g füstölt lazac, 125g spagetti.