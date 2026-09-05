Gasztro

2026.09.05.

Nosalty-kvíz: Hány menzás levest ismersz fel képekről?

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Újabb kvízzel készültünk a hétre, ezzel megidézve a menzás kedvenceket, egészen pontosan a leveseket! Lássuk, ti hányat ismertek fel a képek közül!

A menzás leveseknek különleges helyük van az iskolai étkezések emlékei között. Sokak számára már az első kanál után ismerős ízek és illatok idéződnek fel: a zöldségleves, a paradicsomleves vagy éppen a grízgaluskaleves. Ezek az ételek általában egyszerű alapanyagokból készülnek, mégis jellegzetes, semmivel össze nem téveszthető ízük, akár illatuk van. Ezért is gondoltuk úgy, hogy egy teljes kvízt csak nekik szentelünk!

Klasszikus borsóleves
Nosalty-kvíz: Hány menzás levest ismersz fel képekről?

A menzás levesek egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy nagy mennyiségben kell őket elkészíteni. Emiatt gyakran hígabbak, mint az otthon főzött változatok, és a fűszerezésük is visszafogottabb.

A zöldségek néha túlfőttek, a tészta pedig könnyen megpuhul, mire a leves a tányérba kerül. Mégis van bennük valami megnyugtató egyszerűség, legalábbis szerintünk.

Talán éppen ezért váltak a menzás levesek a gyerekkor egyik jellegzetes emlékévé. Van, aki örömmel gondol vissza rájuk, más inkább vicces vagy kevésbé kellemes emlékként emlegeti őket. Egy biztos: a menzás levesek nem csupán ételek voltak, hanem a hétköznapi iskolai élet állandó részei, amelyekhez idővel nosztalgia társult.

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