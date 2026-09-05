Újabb kvízzel készültünk a hétre, ezzel megidézve a menzás kedvenceket, egészen pontosan a leveseket! Lássuk, ti hányat ismertek fel a képek közül!

A menzás leveseknek különleges helyük van az iskolai étkezések emlékei között. Sokak számára már az első kanál után ismerős ízek és illatok idéződnek fel: a zöldségleves, a paradicsomleves vagy éppen a grízgaluskaleves. Ezek az ételek általában egyszerű alapanyagokból készülnek, mégis jellegzetes, semmivel össze nem téveszthető ízük, akár illatuk van. Ezért is gondoltuk úgy, hogy egy teljes kvízt csak nekik szentelünk!

Nosalty-kvíz: Hány menzás levest ismersz fel képekről?

A menzás levesek egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy nagy mennyiségben kell őket elkészíteni. Emiatt gyakran hígabbak, mint az otthon főzött változatok, és a fűszerezésük is visszafogottabb.

A zöldségek néha túlfőttek, a tészta pedig könnyen megpuhul, mire a leves a tányérba kerül. Mégis van bennük valami megnyugtató egyszerűség, legalábbis szerintünk.

Talán éppen ezért váltak a menzás levesek a gyerekkor egyik jellegzetes emlékévé. Van, aki örömmel gondol vissza rájuk, más inkább vicces vagy kevésbé kellemes emlékként emlegeti őket. Egy biztos: a menzás levesek nem csupán ételek voltak, hanem a hétköznapi iskolai élet állandó részei, amelyekhez idővel nosztalgia társult.

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