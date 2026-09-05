Gasztro

2026.09.05.

Nem vízben főzik a rizst a spanyolok: ettől lesz sokkal finomabb

Németh Orsi profilképe Németh Orsi

A rizs az egyik legegyszerűbb köret, mégis meglepően sok múlik azon, miben főzzük meg.

A fehér rizs sok háztartásban szinte automatikusan készül: kimérjük a vizet, megsózzuk, majd puhára főzzük benne a szemeket. Ezzel alapvetően nincs is semmi baj, de ha azt szeretnénk, hogy a rizs önmagában is ízes legyen, érdemes kipróbálni egy egyszerű, spanyol konyhában is alkalmazott módszert. A víz helyett használjunk zöldség-, csirke- vagy húsalaplevet.

Miért működik ennyire jól az alaplé?

A magyarázat egyszerű: főzés közben a rizsszemek magukba szívják a körülöttük lévő folyadékot. Ha ez egyszerű víz, akkor leginkább csak a hozzáadott só ad ízt a köretnek. Az alaplé viszont már eleve számos aromát tartalmaz, így ezek fokozatosan bekerülnek a rizsbe is.

Az eredmény sokkal karakteresebb lehet anélkül, hogy különleges fűszerezésre lenne szükség. Egy kevés fokhagyma, babérlevél és olívaolaj pedig még tovább fokozhatja az ízeket.

Hogy a rizs önmagában is ízes legyen, érdemes kipróbálni egy egyszerű, spanyol konyhában is alkalmazott módszert.

Egy lépést még érdemes beiktatni

A rizst főzés előtt kevés olívaolajon is átforgathatjuk. Ehhez először néhány gerezd fokhagymát érdemes megfuttatni az olajon, majd hozzáadni az átmosott rizst, és körülbelül egy percig pirítani.

Ezután jöhet a forró alaplé és egy babérlevél. Amikor a folyadék felforrt, vegyük kisebbre a lángot, fedjük le az edényt, majd hagyjuk, hogy a rizs lassan magába szívja az alaplevet.

Erre a három hibára figyelj

A legfontosabb, hogy az alaplé miatt óvatosabban bánjunk a sóval. A bolti változatok eleve meglehetősen sósak lehetnek, ezért érdemes csak a főzés végén eldönteni, szükség van-e további sózásra.

A rizst közben ne kevergessük folyamatosan, mert így több keményítő kerülhet a főzőlébe, és a végeredmény ragacsosabb lehet. Amikor pedig elkészült, ne tálaljuk azonnal: hagyjuk nagyjából öt percig lefedve pihenni, majd villával lazítsuk fel.

Nem mindegy, milyen alaplevet használsz

A választást érdemes ahhoz igazítani, mi kerül majd a rizs mellé. Sült vagy párolt zöldségekhez könnyű zöldségalaplé, csirkéhez csirkealaplé lehet jó választás, hal mellé pedig visszafogottabb ízű alaplé illik.

A trükk egyszerű: sem bonyolult technikára, sem drága hozzávalókra nincs szükség. Egyetlen egyszerű csere – víz helyett alaplé – elég lehet ahhoz, hogy a hétköznapi fehér rizs többé ne csak kötelező köret legyen, hanem az étkezés egyik legízletesebb része.

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