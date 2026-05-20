5 nélkülözhetetlen gyógytea a pajzsmirigy egészségéért, a bükki füvesember szerint

A pajzsmirigyproblémák millió nőt - és igen, férfit is - érintenek szerte a világon. Amennyiben pajzsmirigyünk elégtelenül működik, jellemzően alul- vagy túlműködés jelentkezik.
A pajzsmirigyünk a nyaki területen helyezkedik el, két oldalt:
két fontos hormont termel, amelyek a szervezet anyagcsere-folyamataira hatnak, segítik a sejtek oxigénfelvételét, szerepet játszanak az étkezés által bevitt fehérjék, zsírok, szénhidrátok hasznosulásában.
A pajzsmirigy működését az agyalapi mirigy szabályozza, a TSH-hormon segítségével.
Tudtad?
A pajzsmirigy-alulműködés általános tünetei:
Az egyik leggyakoribb endokrin betegség. Előfordulhat veleszületetten (ez a ritkább), és kialakulhat életünk során is. Legtöbbször egy autoimmun megbetegedés, az ún. Hashimoto-thyreoiditis okozza.
- lelassult anyagcsere
- túlsúly
- fáradékonyság, álmosság
- bőrszárazság
- székrekedés
- esetleg hajhullás
A pajzsmirigy-túlműködés általános tünetei:
- emelkedő vérnyomás, szapora pulzus
- nyirkos bőr
- nyugtalanság, kézremegés, érzelmi labilitás
- gyakori hasmenés
- testsúlycsökkenés (még akkor is, ha az étvágy fokozódik)
- menstruációs zavarok
- kidülledő szemgolyó
Amennyiben segítenéd pajzsmirigyed működését, támogatva egész szervezeted egészségét, böngészd át a most következő galériát, melyet a bükki füvesembernek köszönhetünk!