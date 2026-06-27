A nyári kánikulában egy tűző napon parkoló autó utastere akár 60–70 Celsius-fokra is felmelegedhet. Az ilyen extrém hőség nemcsak rendkívül kellemetlen, hanem komoly egészségügyi és közlekedésbiztonsági kockázatot is jelent.

A napok óta tartó forróság jelentősen megterheli a szervezetet, és az autóba beszállva a magas hőmérséklet tovább fokozza a rossz közérzetet. A felforrósodott utastér csökkentheti a koncentrációt, ami növeli a balesetek kockázatát. Emellett a műszerfal és a kárpitok is megsínylik a tartós hőséget.

Így hűtsd le az autódat a nyári hőségben: egyszerű trükkök, amik tényleg működnek

Praktikus tippek a felforrósodott autó lehűtésére

Hűtsd a beáramló levegőt! Tegyél egy lefagyasztott fél literes vizespalackot vagy egy hideg, nedves rongyot a szellőző elé. A beáramló levegő így hűvösebb lesz, ami kellemesebb utazást biztosít.

Tegyél egy lefagyasztott fél literes vizespalackot vagy egy hideg, nedves rongyot a szellőző elé. A beáramló levegő így hűvösebb lesz, ami kellemesebb utazást biztosít. Irányítsd megfelelően a szellőzőket! A légbefúvókat állítsd a lábtér és a szélvédő felé. Mivel a hideg levegő nehezebb, lefelé áramlik, így hatékonyabban kiszorítja a felmelegedett levegőt.

A légbefúvókat állítsd a lábtér és a szélvédő felé. Mivel a hideg levegő nehezebb, lefelé áramlik, így hatékonyabban kiszorítja a felmelegedett levegőt. Használd ki a „pumpahatást”! Húzd le teljesen az egyik első ablakot, majd a szemközti oldali ajtót nyisd ki és csukd be lendületesen ötször-hatszor. Ezzel gyorsan kiszippantható a forró levegő az utastérből.

Ne ülj be azonnal az autóba! Klíma nélküli jármű esetén akár 20 perc is szükséges lehet, mire biztonságos hőmérséklet alakul ki. Indulás előtt nyisd ki az összes ajtót 5–10 percre, hogy az utastér alaposan kiszellőzzön.

Klíma nélküli jármű esetén akár 20 perc is szükséges lehet, mire biztonságos hőmérséklet alakul ki. Indulás előtt nyisd ki az összes ajtót 5–10 percre, hogy az utastér alaposan kiszellőzzön. Parkolj árnyékba, amikor csak lehet! Ha nincs lehetőség fák vagy épületek árnyékában megállni, legalább arra figyelj, hogy a műszerfalat ne érje közvetlen napsütés. Ezzel nemcsak alacsonyabb marad a belső hőmérséklet, hanem az autó belső elemeinek élettartamát is növelheted.

Ha nincs lehetőség fák vagy épületek árnyékában megállni, legalább arra figyelj, hogy a műszerfalat ne érje közvetlen napsütés. Ezzel nemcsak alacsonyabb marad a belső hőmérséklet, hanem az autó belső elemeinek élettartamát is növelheted. Használj autótakarót! Egy teljes karosszériát befedő takaró akár 10 Celsius-fokkal is csökkentheti az autó felmelegedését a teljesen védtelenül hagyott járműhöz képest.

Egy teljes karosszériát befedő takaró akár 10 Celsius-fokkal is csökkentheti az autó felmelegedését a teljesen védtelenül hagyott járműhöz képest. Ne hagyj érzékeny tárgyakat az autóban! A laptopok, mobiltelefonok és az élelmiszerek könnyen károsodhatnak a nagy melegben, ezért ezeket mindig vidd magaddal.

A laptopok, mobiltelefonok és az élelmiszerek könnyen károsodhatnak a nagy melegben, ezért ezeket mindig vidd magaddal. Tegyél fényvisszaverő napellenzőt a szélvédőre! A parkoláskor használt napellenző jelentősen mérsékli az utastér felmelegedését, és segít megvédeni az autót a túlzott hőterheléstől.

A fenti praktikák alkalmazásával jelentősen csökkenthető az autó utasterének hőmérséklete, így a nyári utazások kényelmesebbek és biztonságosabbak lehetnek.

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