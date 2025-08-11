Grillezz!

A spanyolok vizespalackos technikája hatásosabb mintha légkondit kapcsolnánk: így hűti le a lakást egyszerűen

Hűtsd le a lakást anélkül, hogy a villanyszámla az egekbe emelkedne. Ehhez pedig nem kell más, mint a spanyol néptől ellesett vizespalackos technika. Lássuk, mit kell tenned, ahhoz, hogy légkondi nélkül hűtsd le a lakást!

Igazán pénztárcabarát megoldás, amihez nem kell más, mint néhány vizespalack, egy jól működő fagyasztó, no meg némi rendezkedés. Nézzük, mit csinálnak a spanyolok a vizespalackkal, ha szeretnék lehűteni a lakást költséghatékonyan!

Nő ventilátor előtt ülve
Semmilyen extra felszerelésre nem lesz szükség, hogy lehűtsd a lakást. Mindössze néhány üres, műanyag palackra.

Ezeket töltsd meg vízzel, majd te őket a fagyasztóba, míg tömbbé nem fagy bennük a víz. Ezután annyi a dolgod, hogy lakás magasabb pontjain, például polcokra feltéve helyezed őket.

Ne felejts el alájuk tenni egy tálcát, amin a lecsöpögő vizet tudod gyűjteni. Így nem áztatsz szét semmit. Ezután már csak idő kérdése, és élvezheted a hűs levegőt a lakásban is.

Miért működik a spanyolok technikája?

A válasz a konvekció, hiszen a lehűtött levegő nehezebb, mint a meleg levegő, így a hideg "leesik", arra kényszerítve a meleg levegőt, hogy felemelkedjen. Mivel a felemelkedő meleg levegőt ismét lehűti a palack, így egy folytonos, körkörös ciklust hoz létre, és lehűti az egész szobát.

Extra tipp: helyezd a ventilátor elé a vizes palackot, így még gyorsabban tudod lehűteni a szobát.

Forrásunk volt.

