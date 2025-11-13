Ezt a hüvelyest fogyasztják a koreai nők a gyönyörű hajért

Koreában egy bizonyos hüvelyest a szépség elixírjének és az egészséges, fényes haj zálogának tekintenek. Sok hajápolási termék összetevői között is megtaláljuk, lássuk, miről van szó!

A koreai, a latin-amerikai és a karibi konyha alapvető élelmiszeréről van szó, amihez itthon is könnyen hozzáférhetünk. Rendszeres fogyasztása segít, hogy hajunk erős, fényes és egészséges legyen. Nézzük, melyik hüvelyesről van szó!

A koreai nők ezt a hüvelyest fogyasztják a gyönyörű hajért

Hajunk ápolása nagy körültekintést igényel, főleg azért, mert nem mindenkinek ugyanaz kell az erős, egészséges hajért. Bár a különböző samponokkal, hajápolókkal, olajokkal lehet kísérletezni, a legjobb talán, ha belülről tápláljuk hajunkat (is). A koreai nők haját lehet miért csodálni, hiszen dús, erős, fényes hajuk egészen egyedülálló. Ráadásul szinte hibátlan bőrük és késői őszülésük egy bizonyos hüvelyesnek köszönhető.

Ez pedig nem más, mint a fekete bab.

A fekete bab gazdag ásványi anyagokban, úgy mint a vas, magnézium, kalcium és folsav, de még B-vitamint és erős antioxidánsokat is tartalmaz. Fehérjében sem szerénykedik, ami szintén elengedhetetlen a szép haj meglétéhez.

Receptajánló:

Ez a hüvelyes ráadásul olcsó, sokoldalú alapanyag, aminek felhasználásával még a húsmentes fogásokat sem érezzük „szegényesnek".

Egy csésze főtt feketebab tápértéke:

Kalória: 227

Fehérje: 15 gramm

Zsír: 1 gramm

Szénhidrát: 41 gramm

Rost: 15 gramm

Folsav : a napi ajánlott bevitel 64%-a

: a napi ajánlott bevitel 64%-a Réz: a napi ajánlott bevitel 40%-a

Mangán: a napi ajánlott bevitel 33%-a

Magnézium: a napi ajánlott bevitel 29%-a

Vas: a napi ajánlott bevitel 20%-a

Foszfor: a napi ajánlott bevitel 19%-a

Kálium: a napi ajánlott bevitel 13%-a

B6-vitamin: a napi ajánlott bevitel 7%-a

Kalcium: a napi ajánlott bevitel 2%-a

Szelén: a napi ajánlott bevitel 2%-a

Hogyan készítsd el?

Rendkívül finom téli levesek készülhetnek a fekete babból, ha kelbimbóval, édesburgonyával, sárgarépával, tökkel, hagymákkal és fűszerekkel párosítod. A tipikus tex-mex ételeknek nagyon jól áll: készíts tacót, burritót és enchiladast.

Tipp: Készülhet belőle vegetáriánus vagy vegán hamburgerpogácsa is.

Természetesen salátákban is bevethető, így jócskán megdobja annak fehérjetartalmát. Rukkola-, madársaláta-, bébispenót- vagy radicchio-alaphoz adva olívaolajjal, almaecettel és pirított tökmaggal ízesítve könnyű ebédnek kiváló.

