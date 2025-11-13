Ezt a hüvelyest fogyasztják a koreai nők a gyönyörű hajért

A koreai, a latin-amerikai és a karibi konyha alapvető élelmiszeréről van szó, amihez itthon is könnyen hozzáférhetünk. Rendszeres fogyasztása segít, hogy hajunk erős, fényes és egészséges legyen. Nézzük, melyik hüvelyesről van szó!
Hajunk ápolása nagy körültekintést igényel, főleg azért, mert nem mindenkinek ugyanaz kell az erős, egészséges hajért. Bár a különböző samponokkal, hajápolókkal, olajokkal lehet kísérletezni, a legjobb talán, ha belülről tápláljuk hajunkat (is). A koreai nők haját lehet miért csodálni, hiszen dús, erős, fényes hajuk egészen egyedülálló. Ráadásul szinte hibátlan bőrük és késői őszülésük egy bizonyos hüvelyesnek köszönhető.
Ez pedig nem más, mint a fekete bab.
A fekete bab gazdag ásványi anyagokban, úgy mint a vas, magnézium, kalcium és folsav, de még B-vitamint és erős antioxidánsokat is tartalmaz. Fehérjében sem szerénykedik, ami szintén elengedhetetlen a szép haj meglétéhez.
Receptajánló:
Ez a hüvelyes ráadásul olcsó, sokoldalú alapanyag, aminek felhasználásával még a húsmentes fogásokat sem érezzük „szegényesnek".
Egy csésze főtt feketebab tápértéke:
- Kalória: 227
- Fehérje: 15 gramm
- Zsír: 1 gramm
- Szénhidrát: 41 gramm
- Rost: 15 gramm
- Folsav: a napi ajánlott bevitel 64%-a
- Réz: a napi ajánlott bevitel 40%-a
- Mangán: a napi ajánlott bevitel 33%-a
- Magnézium: a napi ajánlott bevitel 29%-a
- Vas: a napi ajánlott bevitel 20%-a
- Foszfor: a napi ajánlott bevitel 19%-a
- Kálium: a napi ajánlott bevitel 13%-a
- B6-vitamin: a napi ajánlott bevitel 7%-a
- Kalcium: a napi ajánlott bevitel 2%-a
- Szelén: a napi ajánlott bevitel 2%-a
Hogyan készítsd el?
Rendkívül finom téli levesek készülhetnek a fekete babból, ha kelbimbóval, édesburgonyával, sárgarépával, tökkel, hagymákkal és fűszerekkel párosítod. A tipikus tex-mex ételeknek nagyon jól áll: készíts tacót, burritót és enchiladast.
Tipp:
Természetesen salátákban is bevethető, így jócskán megdobja annak fehérjetartalmát. Rukkola-, madársaláta-, bébispenót- vagy radicchio-alaphoz adva olívaolajjal, almaecettel és pirított tökmaggal ízesítve könnyű ebédnek kiváló.