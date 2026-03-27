A tavasz egyik legkedveltebb, zöld leveles fűszernövénye igen olcsó most az Aldiban, érdemes lecsapni rá, hiszen csak pár napig él az akció!

Március 30. és április 1. között szuper akcióval vár az Aldi, hiszen 34 százalékkal olcsóbban adja a medvehagymát!

Megérkezett a tavasz kedvenc zöld levelese – Ennyire olcsó most az Aldiban

Minden, amit tudni érdemes a medvehagymáról

A medvehagyma egy kora tavaszi, vadon termő növény, amely leginkább árnyékos, nedves lombhullató erdőkben fordul elő. Hosszúkás, lándzsás alakú, élénkzöld levelei vannak, amelyek könnyen felismerhetők erőteljes fokhagymás illatukról. Virágai aprók, fehérek, csillag alakúak, és általában késő tavasszal jelennek meg.

Receptajánló:

Íze friss, enyhén csípős, fokhagymára emlékeztető, de annál lágyabb és zöldebb karakterű. Éppen ezért nagyon sokféleképpen felhasználható a konyhában: készülhet belőle pesto, krémleves, saláta, vagy akár pogácsába, tésztákba is belekeverhető. Azért szeretjük, mert egyszerre intenzív és frissítő, ráadásul igazi szezonális különlegesség.

Az Aldiban egy csokor, vagyis 100 gramm medvehagyma 459 forintért vásárolható meg március 30. és április 1. között.

Így aki szereti ezt a viszonylag rövid szezonú hagymafélét, az most csapjon le rá!

Miért egészséges a medvehagyma?

Egészségügyi szempontból is értékes: gazdag C-vitaminban, segítheti az immunrendszer működését, és antibakteriális hatású vegyületeket tartalmaz. Hagyományosan vértisztítóként is emlegetik, és jótékony hatással lehet az emésztésre, valamint a szív- és érrendszerre.

Termeszteni is lehet, bár inkább a természetes élőhelyét kedveli. Árnyékos, humuszban gazdag, nedves talajra van szüksége, és hagymákkal vagy magról szaporítható. Fontos, hogy türelmes növény, mert lassabban terjed és fejlődik, viszont ha jól érzi magát, évről évre visszatér.

A szezonja viszonylag rövid: általában március elejétől április végéig tart, attól függően, milyen az időjárás. Éppen ezért is olyan népszerű, aki szereti, igyekszik kihasználni ezt a rövid időszakot, amikor frissen hozzá lehet jutni.

Forrásunk volt.