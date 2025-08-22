Sokan irtják, pedig természetes vértisztító: ez a gyom a kertek titkos kincse

A fehér here (Trifolium repens) nemcsak egy egyszerű gyom, hanem tápláló, sokoldalú és gyógyító erővel bíró növény, amely helyet érdemel a konyhánkban és a házi patikánkban is.
Zöld kincs a kertből, íme a fehér here
A fehér here és közeli rokona, a vörös here levelei a virágzás előtti időszakban a legízletesebbek. Frissen szedve salátákhoz és főzelékekhez adhatók, de megszárítva és liszthez keverve különleges ízt kölcsönöznek kenyereknek, süteményeknek. Virágai nemcsak mutatósak, hanem sokoldalúan felhasználhatók: őrölve fűszerként, frissen pedig ehető díszként emelik ki a nyári desszerteket és salátákat.
Íze enyhén édeskés, frissítő, és tele van vitaminokkal, ásványi anyagokkal, így könnyen beilleszthető egy egészségtudatos étrendbe.
Gyógynövényként is értékes a fehér here
A népi gyógyászatban a fehér herét régóta alkalmazzák: úgy tartották, tisztítja a vért és a nyirokrendszert.
A modern fitoterápia szerint gyulladáscsökkentő és méregtelenítő hatásokkal is bírhat.
- Rendszeres fogyasztása segíthet a szervezet tisztulásában.
- Egyes tapasztalatok alapján a vesekő megelőzésében is szerepet játszhat.
- Külsőleg alkalmazva – főzet formájában – enyhe bőrirritációk és gyulladások csillapítására, sőt szemöblítésre is használták.
A fehér here tehát sokkal több, mint egyszerű gyom: egyszerre szépít, táplál és gyógyít.