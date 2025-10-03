Nem csak meccsnézéskor érdemes szotyizni: a napraforgómag fogyasztásának 6 pozitív hatása

Kicsi a szotyi, de egészséges: a napraforgómag nemcsak egyszerű és olcsó rágcsálnivaló, hanem egy igazi tápanyagbomba. Mutatunk 6 okot, miért teszel jót magaddal, ha beépíted a mindennapi táplálkozásodba.

Beszéljünk a snackek világának méltatlanul elfeledett hőséről: a napraforgómagról. Ezeket a kis magokat gyakran a meccsnézéssel társítjuk, pedig táplálkozási szempontból is nagy potenciál rejlik bennük. Hogy miről beszélünk? Mutatjuk a napraforgómag fogyasztásának 6 pozitív hatását!

A napraforgómag fogyasztásának 6 pozitív hatása

Milyen a napraforgómag tápanyagtartalma?

Ne tévesszen meg a kis méretük! A napraforgómagok lenyűgöző mennyiségű tápanyagot tartalmaznak. Egy tipikus, 28 grammos (körülbelül negyed csésze) adag héjas, szárazon pörkölt napraforgómag a következőket tartalmazza:

Kalória: kb. 165

Fehérje: 5,5 gramm

Zsír: 14 gramm (főleg a jó fajta!)

Szénhidrát: 6 gramm

Rost: 3 gramm

E-vitamin: a napi ajánlott bevitel 37%-a

Szelén: a napi ajánlott bevitel 32%-a

Magnézium: a napi ajánlott bevitel 23%-a

Tudtad? A napraforgómag természetesen gazdag többszörösen telítetlen és egyszeresen telítetlen zsírsavakban, amelyek támogatják a szív és az agy egészségét, magas E-vitamin-tartalmuk pedig antioxidáns szupersztárrá teszi.

Ezt is érdemes tudnod a napragforgómagról

Viszont mielőtt marékszámra kezdenéd el falni, érdemes azt is tisztázni, hogy milyen hátulütői vannak a napraforgómagoknak.

Magas kalóriatartalom: a szotyi eteti magát, könnyű egy egész zacskóval megenni belőle egy ültő helyedben. Viszont rendkívül magas a kalóriatartalma, ezért figyelj az adagokra, hogy ne vigyél be a szükségesnél több kalóriát.

Figyelj a sótartalomra: sok csomagolt napraforgómag nagy mennyiségben tartalmaz nátriumot (sót). Keress sótlan vagy enyhén sózott változatokat, hogy ne bolygassa meg a vérnyomásod!

Kadmiumtartalom: a napraforgók a talajból kadmiumot, egy nehézfémet vehetnek fel. Bár egy normál adag biztonságos mennyiséget tartalmaz, hosszú távon a túlzott fogyasztása kockázatos is lehet. A mértékletesség a legjobb barátod ebben az esetben.

