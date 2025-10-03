Életmód

2025.10.03.

Nem csak meccsnézéskor érdemes szotyizni: a napraforgómag fogyasztásának 6 pozitív hatása

Szász Nóri profilképe Szász Nóri

Kicsi a szotyi, de egészséges: a napraforgómag nemcsak egyszerű és olcsó rágcsálnivaló, hanem egy igazi tápanyagbomba. Mutatunk 6 okot, miért teszel jót magaddal, ha beépíted a mindennapi táplálkozásodba.

Beszéljünk a snackek világának méltatlanul elfeledett hőséről: a napraforgómagról. Ezeket a kis magokat gyakran a meccsnézéssel társítjuk, pedig táplálkozási szempontból is nagy potenciál rejlik bennük. Hogy miről beszélünk? Mutatjuk a napraforgómag fogyasztásának 6 pozitív hatását! 

Napraforgómagok egy tálban
A napraforgómag fogyasztásának 6 pozitív hatása

Milyen a napraforgómag tápanyagtartalma? 

Ne tévesszen meg a kis méretük! A napraforgómagok lenyűgöző mennyiségű tápanyagot tartalmaznak. Egy tipikus, 28 grammos (körülbelül negyed csésze) adag héjas, szárazon pörkölt napraforgómag a következőket tartalmazza: 

Kalória: kb. 165 

Fehérje: 5,5 gramm 

Zsír: 14 gramm (főleg a jó fajta!) 

Szénhidrát: 6 gramm 

Rost: 3 gramm 

E-vitamin: a napi ajánlott bevitel 37%-a 

Szelén: a napi ajánlott bevitel 32%-a 

Magnézium: a napi ajánlott bevitel 23%-a 

Tudtad?

A napraforgómag természetesen gazdag többszörösen telítetlen és egyszeresen telítetlen zsírsavakban, amelyek támogatják a szív és az agy egészségét, magas E-vitamin-tartalmuk pedig antioxidáns szupersztárrá teszi. 

Ezt is érdemes tudnod a napragforgómagról 

Viszont mielőtt marékszámra kezdenéd el falni, érdemes azt is tisztázni, hogy milyen hátulütői vannak a napraforgómagoknak. 

  • Magas kalóriatartalom: a szotyi eteti magát, könnyű egy egész zacskóval megenni belőle egy ültő helyedben. Viszont rendkívül magas a kalóriatartalma, ezért figyelj az adagokra, hogy ne vigyél be a szükségesnél több kalóriát.  
  • Figyelj a sótartalomra: sok csomagolt napraforgómag nagy mennyiségben tartalmaz nátriumot (sót). Keress sótlan vagy enyhén sózott változatokat, hogy ne bolygassa meg a vérnyomásod!
  • Kadmiumtartalom: a napraforgók a talajból kadmiumot, egy nehézfémet vehetnek fel. Bár egy normál adag biztonságos mennyiséget tartalmaz, hosszú távon a túlzott fogyasztása kockázatos is lehet. A mértékletesség a legjobb barátod ebben az esetben. 
6 fotó

Forrásunk volt.

