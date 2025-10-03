Nem csak meccsnézéskor érdemes szotyizni: a napraforgómag fogyasztásának 6 pozitív hatása

Beszéljünk a snackek világának méltatlanul elfeledett hőséről: a napraforgómagról. Ezeket a kis magokat gyakran a meccsnézéssel társítjuk, pedig táplálkozási szempontból is nagy potenciál rejlik bennük. Hogy miről beszélünk? Mutatjuk a napraforgómag fogyasztásának 6 pozitív hatását!
Milyen a napraforgómag tápanyagtartalma?
Ne tévesszen meg a kis méretük! A napraforgómagok lenyűgöző mennyiségű tápanyagot tartalmaznak. Egy tipikus, 28 grammos (körülbelül negyed csésze) adag héjas, szárazon pörkölt napraforgómag a következőket tartalmazza:
Kalória: kb. 165
Fehérje: 5,5 gramm
Zsír: 14 gramm (főleg a jó fajta!)
Szénhidrát: 6 gramm
Rost: 3 gramm
E-vitamin: a napi ajánlott bevitel 37%-a
Szelén: a napi ajánlott bevitel 32%-a
Magnézium: a napi ajánlott bevitel 23%-a
Tudtad?
Ezt is érdemes tudnod a napragforgómagról
Viszont mielőtt marékszámra kezdenéd el falni, érdemes azt is tisztázni, hogy milyen hátulütői vannak a napraforgómagoknak.
- Magas kalóriatartalom: a szotyi eteti magát, könnyű egy egész zacskóval megenni belőle egy ültő helyedben. Viszont rendkívül magas a kalóriatartalma, ezért figyelj az adagokra, hogy ne vigyél be a szükségesnél több kalóriát.
- Figyelj a sótartalomra: sok csomagolt napraforgómag nagy mennyiségben tartalmaz nátriumot (sót). Keress sótlan vagy enyhén sózott változatokat, hogy ne bolygassa meg a vérnyomásod!
- Kadmiumtartalom: a napraforgók a talajból kadmiumot, egy nehézfémet vehetnek fel. Bár egy normál adag biztonságos mennyiséget tartalmaz, hosszú távon a túlzott fogyasztása kockázatos is lehet. A mértékletesség a legjobb barátod ebben az esetben.