Elmúltál 40? A gerincsebész szerint ezt a szokást iktasd be az életedbe

A lépcsőzésnek sok előnye van, köztük a csontok egészségét is befolyásolhatja. De vajon miért ajánlja még a gerincsebész is ezt a mozgásformát, főleg, ha elmúltunk 40 évesek?
A lépcsőzés előnyei
A testmozgás már önmagában támogathatja a fogyást, legyen az úszás, biciklizés vagy akár lépcsőzés. És ez utóbbi mozgásforma, bár nem külön sport, mégis kiemelkedő, hiszen többféle módon is támogatja az egészségünket.
Naponta 60-100 lépcső megmászása már 17 százalékkal csökkentheti a szívroham kockázatát.
Sőt, még a csontok egészségét is befolyásolhatja a lépcsőzés, különösképp akkor, ha elmúltál 40 éves. Betsy Grunch okleves idegsebész, aki invazív gerincsebészetre és műporckorong-beültetésre szakosodott, úgy gondolja, hogy a lépcsőzés jobb csontegészséget eredményez.
A csontok élő szövetek, és csak akkor maradnak erősek, ha igénybe veszik őket. Tehát, amikor lépcsőn felfele mész, valójában valami nagyon specifikusat teszel a csontvázaddal. Minden lépés talajreakció-erőt hoz létre, így ez az erő felfelé halad a lábadon, át a lábszáradon, a csípődbe és a gerincedbe. A csontsejtek pedig érzékelik ezt a stresszt, és további csontok lerakásával reagálnak- mondja Grunch.
Mi történik a testünkben, amikor lépcsőzünk?
A lépcsőzésnél érdemes nagyobb erővel „beletaposni" a fokokba, hiszen ilyenkor az erőt a csontok erővé alakítják, ami a nők számára különösen előnyös.
A csontvesztés a menopauza után felgyorsul, és a legtöbb nő addig nem is veszi észre, hogy csontot veszít, amíg törést nem szenved.
Emellett a gyorsabb mozdulatok sokkal jobban stimulálják a csontokat. A gyaloglás is remek, viszont nem éri elég erős hatás a csontozatot, így a lépcsőzés jobb választás lehet ebből a szempontból is. A napi séta javíthatja a vércukorszintet, csökkentheti a demencia kockázatát, és javíthatja a hangulatot is.
Receptajánló:
A csontozatot támogató ételeket sem szabad elkerülni. Együnk tofut, aszalt szilvát, tejterméket, lazacot, cseresznyét, céklát és kelkáposztát.