A csontok tudatos erősítése egy bizonyos kor felett egyre nagyobb figyelmet kell élvezzen. A lépcsőzésnek rengeteg előnye van. Van, ami nyilvánvaló, míg más előnyei kevésbé, de még a gerincsebész szerint is érdemes a napi (felfelé) lépcsőzést beiktatni az életünkbe.

A lépcsőzésnek sok előnye van, köztük a csontok egészségét is befolyásolhatja. De vajon miért ajánlja még a gerincsebész is ezt a mozgásformát, főleg, ha elmúltunk 40 évesek?

Elmúltál 40? A gerincsebész szerint ezt a szokást iktasd be az életedbe

A lépcsőzés előnyei

A testmozgás már önmagában támogathatja a fogyást, legyen az úszás, biciklizés vagy akár lépcsőzés. És ez utóbbi mozgásforma, bár nem külön sport, mégis kiemelkedő, hiszen többféle módon is támogatja az egészségünket.

Naponta 60-100 lépcső megmászása már 17 százalékkal csökkentheti a szívroham kockázatát.

Sőt, még a csontok egészségét is befolyásolhatja a lépcsőzés, különösképp akkor, ha elmúltál 40 éves. Betsy Grunch okleves idegsebész, aki invazív gerincsebészetre és műporckorong-beültetésre szakosodott, úgy gondolja, hogy a lépcsőzés jobb csontegészséget eredményez.

A csontok élő szövetek, és csak akkor maradnak erősek, ha igénybe veszik őket. Tehát, amikor lépcsőn felfele mész, valójában valami nagyon specifikusat teszel a csontvázaddal. Minden lépés talajreakció-erőt hoz létre, így ez az erő felfelé halad a lábadon, át a lábszáradon, a csípődbe és a gerincedbe. A csontsejtek pedig érzékelik ezt a stresszt, és további csontok lerakásával reagálnak - mondja Grunch.

A csontok egészségét is befolyásolhatja a lépcsőzés

Mi történik a testünkben, amikor lépcsőzünk?

A lépcsőzésnél érdemes nagyobb erővel „beletaposni" a fokokba, hiszen ilyenkor az erőt a csontok erővé alakítják, ami a nők számára különösen előnyös.

A csontvesztés a menopauza után felgyorsul, és a legtöbb nő addig nem is veszi észre, hogy csontot veszít, amíg törést nem szenved.

Emellett a gyorsabb mozdulatok sokkal jobban stimulálják a csontokat. A gyaloglás is remek, viszont nem éri elég erős hatás a csontozatot, így a lépcsőzés jobb választás lehet ebből a szempontból is. A napi séta javíthatja a vércukorszintet, csökkentheti a demencia kockázatát, és javíthatja a hangulatot is.

A csontozatot támogató ételeket sem szabad elkerülni. Együnk tofut, aszalt szilvát, tejterméket, lazacot, cseresznyét, céklát és kelkáposztát.

