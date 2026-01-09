2026-ban felejtsd el a fogyókúrákat, teljesen más kerül a középpontba

2026-ban a fogyókúra fogalma új értelmet nyer: a hangsúly átkerül a mérlegelésről, kalóriákról az izomtömeg megőrzésére és építésére. A szakértők szerint ez a szemlélet nemcsak látványosabb, hanem hosszú távon egészségesebb és fenntarthatóbb eredményeket is hoz.

2026-ra sok szakértő szerint nem a sovány test lesz az elsődleges cél, hanem a funkcionális, erős és egészséges testösszetétel. Míg korábban a fogyókúra főként a kilók leadására koncentrált, ma már világosabbá vált: fontosabb, hogy miből fogyunk, és milyen hatással van ez a test működésére és hosszú távú egészségére.

Fogyókúra helyett az izomépítés kerül fókuszba 2026-ban Getty Images

A fő ok az, hogy a puszta testsúlycsökkenés — ha közben izomtömeg is veszteség — kedvezőtlenül befolyásolhatja az anyagcserét és a test működését. Az izomtömeg kulcsfontosságú a metabolikus egészség szempontjából: nemcsak formát ad a testnek, hanem támogatja az erőt, az energiahasználatot és az általános teljesítményt is.

Miért nem elég csak fogyni?

Ha valaki fogyúkúrázni kezd izomtömeg nélkül, akkor az anyagcseréje gyakran lassul — kevesebb izom ugyanis kevesebb kalóriát éget, még pihenő állapotban is. Ez hosszabb távon megnehezítheti a testsúly megtartását, és hozzájárulhat a visszahízáshoz is.

Ezzel szemben az izomépítés segít fenntartani vagy növelni a nyugalmi anyagcsere-sebességet, javítja az erőt és mozgékonyságot, valamint összességében egy fenntarthatóbb és egészségesebb testösszetételhez vezet.

Hogyan építs izmot és javítsd az egészségedet?

A szakértők szerint az izomépítés nem zárja ki a fogyást, hanem kiegészíti azt, egészségtudatos megközelítésben. Néhány kulcsfontosságú elem:

Rendszeres ellenállásos edzés: heti legalább két alkalommal végzett, célirányos súlyzós vagy ellenállással dolgozó edzés a fő izomcsoportokra fókuszálva segíti az izomtömeg növelését.

heti legalább két alkalommal végzett, célirányos súlyzós vagy ellenállással dolgozó edzés a fő izomcsoportokra fókuszálva segíti az izomtömeg növelését. Kardió edzések kiegészítésként: míg a zsírégetés és a szív- és érrendszeri egészség fontos, ezt érdemes olyan formában végezni, amely nem veszélyezteti az izomépítést — például alacsonyabb terhelésű mozgással vagy rendszeres sétával.

míg a zsírégetés és a szív- és érrendszeri egészség fontos, ezt érdemes olyan formában végezni, amely nem veszélyezteti az izomépítést — például alacsonyabb terhelésű mozgással vagy rendszeres sétával. Változatos mozgásformák: a strukturált edzésekhez érdemes más típusú testmozgást is beépíteni, például pilatest vagy mobilizálós gyakorlatokat, amelyek támogatják a regenerálódást és a mozgásminőséget.

a strukturált edzésekhez érdemes más típusú testmozgást is beépíteni, például vagy gyakorlatokat, amelyek támogatják a regenerálódást és a mozgásminőséget. Megfelelő fehérjebevitel: elegendő mennyiségű fehérje biztosítása kulcsfontosságú az izomépítéshez és -megtartáshoz, különösen fogyás közben is. Szakmai javaslatok szerint a fogyás alatt is fontos a megfelelő fehérjebevitel, testsúlykilogrammonként meghatározva.

elegendő mennyiségű fehérje biztosítása kulcsfontosságú az izomépítéshez és -megtartáshoz, különösen fogyás közben is. Szakmai javaslatok szerint a fogyás alatt is fontos a megfelelő fehérjebevitel, testsúlykilogrammonként meghatározva. Megfelelő energiapótlás: túlzott kalóriamegszorítás nélkül, tudatos étrenddel a szervezet rendelkezésére kell bocsátani azt az energiát, amely az edzéshez, regenerációhoz és izomépítéshez szükséges.

Fehérjedús ételek:

Tartós eredmények, nem a mérlegen látott számok alapján

A 2026-ban várható szemléletváltás lényege az, hogy a mérlegen szereplő számnál fontosabb legyen az egészséges testösszetétel és a hosszú távú anyagcsere-egyensúly. Az izomépítés nemcsak vizuális vagy esztétikai szempontból értékes, hanem az életminőség, az erő és az önállóság megőrzése szempontjából is kulcsfontosságú — különösen az életkor előrehaladtával.

Ez a trend arra ösztönöz, hogy ne csak a súlycsökkenést, hanem a súly megtartását, izomzat megerősítését és fenntartható életmódot tekintsük célként — így az eredmények nem csupán átmenetiek, hanem az egészség szempontjából is tartósak lehetnek.

Forrásunk volt.