Átlagosan ennyi időn belül híznak vissza a fogyókúrás injekciót használók

Az elmúlt években világszerte milliók próbálták ki a GLP-1 típusú fogyókúrás injekciókat — például a Wegovy, Mounjaro vagy Ozempic gyógyszereket — abban a reményben, hogy gyorsan és tartósan megszabadulhatnak a felesleges kilóktól. Ezeket a szereket eredetileg cukorbetegség kezelésére fejlesztették, de hatékony étvágycsökkentő és testsúlycsökkentő hatásuk miatt egyre szélesebb körben alkalmazták elhízás ellen.
Egy frissen publikált, átfogó 37 tanulmányt és több mint 9 300 résztvevőt áttekintő elemzés azonban azt mutatja, hogy a fogyás, amit ezek az injekciók elérnek, általában nem marad tartós, ha az érintett abbahagyja a fogyókúrás injekciókat.
Gyors visszahízás — milyen ütemben történik?
A mostani kutatás szerint azok, akik leállnak a GLP-1 injekciók használatával:átlagosan havonta mintegy 0,4 kilogrammot híznak vissza, és kevesebb mint két év alatt lényegében visszanyerik a gyógyszeres kezelés során leadott testsúlyt.
Ez azt jelenti, hogy ha valaki mondjuk 8–15 kilogrammot adott le az injekciók segítségével, akkor egy-két év elteltével nagy eséllyel újra ott tart, ahol a kezelés előtt volt, vagy legalábbis nagyon közel ahhoz.
A visszahízás üteme ráadásul gyorsabb lehet, mint azoknál, akik életmódváltással — például diétával és rendszeres mozgással — értek el fogyást, ahol a testsúly lassabban tér vissza a korábbi szintre.
Nemcsak a súly, hanem az egészség is visszaáll
A tanulmány arra is rávilágít, hogy az injekciók használata alatt nemcsak a testsúly csökken, hanem javulhatnak olyan kardiometabolikus kockázati tényezők is, mint a vércukorszint, a vérnyomás vagy a koleszterinszint.
Azonban ezek az előnyök — hasonlóan a testsúlycsökkenéshez — általában szintén elmúlnak a kezelés abbahagyása után. A vércukor és lipid paraméterek is visszatérhetnek a kiindulási értékekhez kevesebb, mint másfél-két éven belül.
Mit mondanak a szakemberek?
A kutatást vezető Oxfordi Egyetem szakértői szerint a fogyókúrás injekciók nem varázsmegoldások, és önmagukban nem elegendők a hosszú távú testsúlykontrollhoz.
Nem elég az injekció:
Néhány szakember még azt is hangsúlyozza, hogy az ilyen szereket akár tartósan, hosszú távon kellene alkalmazni, hasonlóan más krónikus állapotokra szedett gyógyszerekhez, ha a testsúlykontroll fenntartása a cél — bár ezt hosszú távú biztonsági és költség-haszon vizsgálatok is alá kell, hogy támasszák.