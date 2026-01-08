Átlagosan ennyi időn belül híznak vissza a fogyókúrás injekciót használók

A fogyókúrás injekciók, például a Wegovy, Mounjaro vagy Ozempic, valóban segíthetnek a testsúly csökkentésében és az egészségi paraméterek javításában, legalábbis, amíg alkalmazzuk őket. Ugyanakkor a legújabb, nagy mintán alapuló elemzések szerint, ha abbahagyjuk a kezelést, a testsúly és a korábbi egészségügyi kockázatok általában visszatérnek.

Az elmúlt években világszerte milliók próbálták ki a GLP-1 típusú fogyókúrás injekciókat — például a Wegovy, Mounjaro vagy Ozempic gyógyszereket — abban a reményben, hogy gyorsan és tartósan megszabadulhatnak a felesleges kilóktól. Ezeket a szereket eredetileg cukorbetegség kezelésére fejlesztették, de hatékony étvágycsökkentő és testsúlycsökkentő hatásuk miatt egyre szélesebb körben alkalmazták elhízás ellen.

Egy frissen publikált, átfogó 37 tanulmányt és több mint 9 300 résztvevőt áttekintő elemzés azonban azt mutatja, hogy a fogyás, amit ezek az injekciók elérnek, általában nem marad tartós, ha az érintett abbahagyja a fogyókúrás injekciókat.

Gyors visszahízás — milyen ütemben történik?

A mostani kutatás szerint azok, akik leállnak a GLP-1 injekciók használatával:átlagosan havonta mintegy 0,4 kilogrammot híznak vissza, és kevesebb mint két év alatt lényegében visszanyerik a gyógyszeres kezelés során leadott testsúlyt.

Ez azt jelenti, hogy ha valaki mondjuk 8–15 kilogrammot adott le az injekciók segítségével, akkor egy-két év elteltével nagy eséllyel újra ott tart, ahol a kezelés előtt volt, vagy legalábbis nagyon közel ahhoz.

A visszahízás üteme ráadásul gyorsabb lehet, mint azoknál, akik életmódváltással — például diétával és rendszeres mozgással — értek el fogyást, ahol a testsúly lassabban tér vissza a korábbi szintre.

Nemcsak a súly, hanem az egészség is visszaáll

A tanulmány arra is rávilágít, hogy az injekciók használata alatt nemcsak a testsúly csökken, hanem javulhatnak olyan kardiometabolikus kockázati tényezők is, mint a vércukorszint, a vérnyomás vagy a koleszterinszint.

Azonban ezek az előnyök — hasonlóan a testsúlycsökkenéshez — általában szintén elmúlnak a kezelés abbahagyása után. A vércukor és lipid paraméterek is visszatérhetnek a kiindulási értékekhez kevesebb, mint másfél-két éven belül.

Mit mondanak a szakemberek?

A kutatást vezető Oxfordi Egyetem szakértői szerint a fogyókúrás injekciók nem varázsmegoldások, és önmagukban nem elegendők a hosszú távú testsúlykontrollhoz.

Nem elég az injekció: Sok szakértő úgy véli, hogy az injekciók csak akkor lehetnek igazán hasznosak, ha átfogó életmódbeli támogatással — például táplálkozási tanácsadással, mozgásprogrammal vagy pszichológiai segítséggel párosulnak.

Néhány szakember még azt is hangsúlyozza, hogy az ilyen szereket akár tartósan, hosszú távon kellene alkalmazni, hasonlóan más krónikus állapotokra szedett gyógyszerekhez, ha a testsúlykontroll fenntartása a cél — bár ezt hosszú távú biztonsági és költség-haszon vizsgálatok is alá kell, hogy támasszák.

