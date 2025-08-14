r
Nosalty Logó
édes süti piskóta

Vizes piskóta

Fekete Melinda
Vizes piskóta
adag
Idő
p
Költség
olcsó
Nehézség
közepes

Hozzávalók

A piskótához

528
Kalória
11.3g
Fehérje
88.8g
Szénhidrát
14.4g
Zsír
51.4g
Víz
182.6g
Koleszterin
1.4g
Élelmi rost
50.2g
Cukor
  • 7% Fehérje
  • 54% Szénhidrát
  • 8% Zsír

A piskótához

Összesen 528 kcal
  • 7% Fehérje
  • 54% Szénhidrát
  • 8% Zsír

A piskótához

Összesen 3164 kcal
  • 7% Fehérje
  • 54% Szénhidrát
  • 8% Zsír

A piskótához

Összesen 302 kcal
  • 7% Fehérje
  • 54% Szénhidrát
  • 8% Zsír
  • 31% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Nátrium
  • Kálcium
  • Szelén
  • Magnézium

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • E vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • Lut-zea
  • Riboflavin - B2 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    11.3 g

Zsír

  • Összesen
    14.4 g
  • Telített zsírsav
    3 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    6 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    4 g
  • Koleszterin
    183 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    644.7 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    32 mg
  • Kálcium
    134 mg
  • Vas
    2 mg
  • Magnézium
    17 mg
  • Foszfor
    282 mg
  • Nátrium
    176 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    88.8 g
  • Cukor
    50 mg
  • Élelmi rost
    1 mg

Víz

  • Összesen
    51.4 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    85 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    4 mg
  • C vitamin:
    0 mg
  • D vitamin:
    40 micro
  • K vitamin:
    1 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    1 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    36 micro
  • Kolin:
    148 mg
  • Retinol - A vitamin:
    85 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    2 micro
  • β-crypt
    4 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    252 micro
Összesen 528 kcal
  • 7% Fehérje
  • 54% Szénhidrát
  • 8% Zsír
  • 31% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Nátrium
  • Kálcium
  • Szelén
  • Magnézium

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • E vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • Lut-zea
  • Riboflavin - B2 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    67.5 g

Zsír

  • Összesen
    86.2 g
  • Telített zsírsav
    20 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    36 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    25 g
  • Koleszterin
    1095 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    3868.3 g
  • Cink
    6 mg
  • Szelén
    193 mg
  • Kálcium
    803 mg
  • Vas
    10 mg
  • Magnézium
    105 mg
  • Foszfor
    1694 mg
  • Nátrium
    1056 mg
  • Réz
    1 mg
  • Mangán
    2 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    532.9 g
  • Cukor
    301 mg
  • Élelmi rost
    8 mg

Víz

  • Összesen
    308.4 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    513 micro
  • B6 vitamin:
    1 mg
  • B12 Vitamin:
    3 micro
  • E vitamin:
    24 mg
  • C vitamin:
    0 mg
  • D vitamin:
    238 micro
  • K vitamin:
    5 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    2 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    4 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    215 micro
  • Kolin:
    886 mg
  • Retinol - A vitamin:
    512 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    11 micro
  • β-crypt
    26 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    1515 micro
Összesen 3164 kcal
  • 7% Fehérje
  • 54% Szénhidrát
  • 8% Zsír
  • 31% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Nátrium
  • Kálcium
  • Szelén
  • Magnézium

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • E vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • Lut-zea
  • Riboflavin - B2 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    6.5 g

Zsír

  • Összesen
    8.3 g
  • Telített zsírsav
    2 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    3 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    2 g
  • Koleszterin
    105 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    370.2 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    18 mg
  • Kálcium
    77 mg
  • Vas
    1 mg
  • Magnézium
    10 mg
  • Foszfor
    162 mg
  • Nátrium
    101 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    51 g
  • Cukor
    29 mg
  • Élelmi rost
    1 mg

Víz

  • Összesen
    29.5 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    49 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    2 mg
  • C vitamin:
    0 mg
  • D vitamin:
    23 micro
  • K vitamin:
    0 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    0 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    21 micro
  • Kolin:
    85 mg
  • Retinol - A vitamin:
    49 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    1 micro
  • β-crypt
    3 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    145 micro
Összesen 302 kcal

Elkészítés

A piskótához

  1. Az alapanyagokat kimérjük, a tojásokat szétválasztjuk. Egy sütőformát kivajazunk és kilisztezünk. A sütőt előmelegítjük.
  2. Egy nagyobb keverőtálba tesszük a cukor felét és a tojássárgájákat, majd elkezdjük kézi mixerrel habosítani. Mikor már elkezdett habosodni hozzátesszük a vizet és az olajat is és fehéredésig tovább habosítjuk.
  3. A tojásfehérjéhez hozzáadjuk a cukor maradékát. Fontos, hogy a kézi mixer habverőjét alaposan lemossuk, mielőtt a fehérjét is elkezdenénk habosítani vele. A tiszta habverővel addig verjük a tojásfehérjét, amíg teljesen kemény lesz és nem esik ki a tálból.
  4. A lisztet összekeverjük a sütőporral.
  5. A tojássárgájához hozzászitálunk a lisztkeverékből, majd teszünk hozzá a fehérjéből is és óvatos mozdulatokkal elkeverjük. Vigyázunk, hogy ne törjük össze a habot. A maradék lisztet és fehérjét még további két részletben adjuk hozzá a tésztához. Törekedjünk arra, hogy csomómentes legyen.
  6. A kikevert tésztát beleöntjük a kivajazott, kilisztezett sütőformába. Előmelegített sütőben kb. 35-40 perc alatt aranybarnára sütjük.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 5 p
  • Sütés ideje: 40 p
  • Sütés hőfoka: 180 °C
  • Sütés módja: alul-felül sütés
nosalty-badge További kipróbált receptek

Ez a klasszikus vizes piskóta különböző sütemények alapjául szolgálhat. Légiesen könnyű és puha, az olajtól és víztől rugalmas és másnapra sem szárad ki. Kezdőknek is garantált siker, hiszen a sütőből kivéve is megtartja a formáját.

Hasonló receptek

Összes piskóta
Hozzávalók
Elkészítés

További receptek

Epres menzás piskótakocka vaníliasodóval és friss eperrel tálalva
piskóta

Epres menzás piskóta

Mi történne, ha a klasszikus és retró menzás piskótába egy nagy marék eper költözne? Erre a kérdésre keresi a választ az alábbi süteményrecept és higgyük el, meg is találja gond ...

Lakos Benedek

Címlapról ajánljuk

Még több cikk

Top Receptek

hagyomanyos-toltott-paprika
töltött paprika

Hagyományos töltött paprika

Turós Emil konyhai alapmű szakácskönyvéből származik a recept. Aki kedveli a hagyományos ízeket, ezzel a recepttel biztosan nem lő mellé.  Az elkészítését annyival egészíteném ki, ...

egyszeru-tokfozelek
tökfőzelék

Egyszerű tökfőzelék

Van, aki tejjel, van, aki csontlével, megint mások kovászos uborka levével készítik - mi így szeretjük, egy kis fűszerpaprikával és sok sok kaporral.

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept