Vizes piskóta

Vizes piskótaFekete Melinda
Hozzávalók
A piskótához
-
6 db tojás
-
300 g finomliszt
-
8 g sütőpor
-
300 g cukor
-
50 ml víz
-
50 ml napraforgó olaj
-
1 tk vaj
- 7% Fehérje
- 54% Szénhidrát
- 8% Zsír
A piskótához
-
330g tojás415 kcal
-
300g finomliszt1092 kcal
-
8g sütőpor4 kcal
-
300g cukor1161 kcal
-
50g víz0 kcal
-
50g napraforgó olaj442 kcal
-
7g vaj50 kcal
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Nátrium
-
Kálcium
-
Szelén
-
Magnézium
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
E vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
Lut-zea
-
Riboflavin - B2 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 11.3 g
Zsír
-
Összesen 14.4 g
-
Telített zsírsav 3 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 6 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 4 g
-
Koleszterin 183 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 644.7 g
-
Cink 1 mg
-
Szelén 32 mg
-
Kálcium 134 mg
-
Vas 2 mg
-
Magnézium 17 mg
-
Foszfor 282 mg
-
Nátrium 176 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 88.8 g
-
Cukor 50 mg
-
Élelmi rost 1 mg
Víz
-
Összesen 51.4 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 85 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 4 mg
-
C vitamin: 0 mg
-
D vitamin: 40 micro
-
K vitamin: 1 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 1 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 36 micro
-
Kolin: 148 mg
-
Retinol - A vitamin: 85 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 2 micro
-
β-crypt 4 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 252 micro
Fehérje
-
Összesen 67.5 g
Zsír
-
Összesen 86.2 g
-
Telített zsírsav 20 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 36 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 25 g
-
Koleszterin 1095 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 3868.3 g
-
Cink 6 mg
-
Szelén 193 mg
-
Kálcium 803 mg
-
Vas 10 mg
-
Magnézium 105 mg
-
Foszfor 1694 mg
-
Nátrium 1056 mg
-
Réz 1 mg
-
Mangán 2 mg
Szénhidrát
-
Összesen 532.9 g
-
Cukor 301 mg
-
Élelmi rost 8 mg
Víz
-
Összesen 308.4 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 513 micro
-
B6 vitamin: 1 mg
-
B12 Vitamin: 3 micro
-
E vitamin: 24 mg
-
C vitamin: 0 mg
-
D vitamin: 238 micro
-
K vitamin: 5 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 2 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 4 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 215 micro
-
Kolin: 886 mg
-
Retinol - A vitamin: 512 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 11 micro
-
β-crypt 26 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 1515 micro
Elkészítés
A piskótához
- Az alapanyagokat kimérjük, a tojásokat szétválasztjuk. Egy sütőformát kivajazunk és kilisztezünk. A sütőt előmelegítjük.
- Egy nagyobb keverőtálba tesszük a cukor felét és a tojássárgájákat, majd elkezdjük kézi mixerrel habosítani. Mikor már elkezdett habosodni hozzátesszük a vizet és az olajat is és fehéredésig tovább habosítjuk.
- A tojásfehérjéhez hozzáadjuk a cukor maradékát. Fontos, hogy a kézi mixer habverőjét alaposan lemossuk, mielőtt a fehérjét is elkezdenénk habosítani vele. A tiszta habverővel addig verjük a tojásfehérjét, amíg teljesen kemény lesz és nem esik ki a tálból.
- A lisztet összekeverjük a sütőporral.
- A tojássárgájához hozzászitálunk a lisztkeverékből, majd teszünk hozzá a fehérjéből is és óvatos mozdulatokkal elkeverjük. Vigyázunk, hogy ne törjük össze a habot. A maradék lisztet és fehérjét még további két részletben adjuk hozzá a tésztához. Törekedjünk arra, hogy csomómentes legyen.
- A kikevert tésztát beleöntjük a kivajazott, kilisztezett sütőformába. Előmelegített sütőben kb. 35-40 perc alatt aranybarnára sütjük.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 5 p
- Sütés ideje: 40 p
- Sütés hőfoka: 180 °C
- Sütés módja: alul-felül sütés
Ez a klasszikus vizes piskóta különböző sütemények alapjául szolgálhat. Légiesen könnyű és puha, az olajtól és víztől rugalmas és másnapra sem szárad ki. Kezdőknek is garantált siker, hiszen a sütőből kivéve is megtartja a formáját.