A hó elolvad, de a latyak – illetve annak nyomai – sokszor velünk maradnak. Mégpedig a kedvenc téli lábbeliken.

A téli csapadék nemcsak vízből áll – ha csak ennyit jelentene, még semmi probléma nem lenne vele. Ám a latyak sót, sarat és különféle vegyi anyagokat is tartalmaz, amelyek könnyen kárt tehetnek a cipőinkben, a szőnyegekben és a padlóban. Ha nem lépünk időben, a fehéres, poros sófoltok akár maradandó elszíneződést is okozhatnak.

A só kikezdte a bakancsaidat? Így tehetsz ellene, hogy ne kelljen a kukába dobnod

Nézzük, miért ilyen makacs probléma ez, és hogyan kezelhetjük hatékonyan.

Miért problémás a latyak? A téli latyak valójában sár, kosz és útszóró só keveréke. A nátrium- és kalcium-klorid, valamint más ásványi anyagok nemcsak elszínezhetik a cipőket, hanem fel is marhatják bizonyos padlótípusok felületét, és károsíthatják a szőnyeg szálait. A jó hír, hogy a sós lerakódás egyszerű háztartási szerekkel eltávolítható – de csak akkor, ha nem halogatjuk a tisztítást.

Sófoltok eltávolítása csizmáról és cipőről

A megfelelő módszer mindig az anyagtól függ. Másképp bánunk a bőrrel és a velúrral.

Bőrcipők és bőrcsizmák

Ha a lábbeli átnedvesedett, először vegyük ki a talpbetétet, és külön szárítsuk meg.

Nedves ruhával töröljük le a látható sarat és latyakot. Ezután keverjünk össze azonos arányban vizet és fehér ecetet. Egy puha kendőt mártsunk az oldatba, és finoman töröljük át a sófoltos részeket. A talp és a felsőrész találkozásánál egy régi fogkefe is jól jöhet.

Végül tiszta, enyhén nedves ruhával töröljük át az egész cipőt, majd itassuk fel a nedvességet egy törölközővel. Hagyjuk szobahőmérsékleten megszáradni, közvetlen hőforrástól távol. Száradás után használjunk bőrápolót vagy impregnálót, hogy a bőr rugalmas maradjon.

2. Velúr cipők és csizmák

Először nedves mikroszálas kendővel távolítsuk el a latyakot, majd enyhén nedvesítsük be egyenletesen az egész felületet. Ez segít megelőzni a vízfoltok kialakulását.

Hagyjuk természetes módon megszáradni. Ha maradt sófolt, keverjünk össze egy csésze vizet és egy evőkanál fehér ecetet, majd kendővel vagy vattakoronggal óvatosan töröljük át az érintett részt. Az ecetben található ecetsav feloldja a sót.

Száradás után velúrkefével frissítsük fel a felületet, és szükség esetén használjunk velúrhoz való tisztítószert.

Szőnyegek, lábtörlők és autókárpit tisztítása

A sófoltok eltávolításánál a gyorsaság döntő. A műszálas szőnyegek jobban bírják a sót, mint a természetes anyagok, például a gyapjú vagy a pamut, amelyek könnyebben elszíneződhetnek.

Extra tipp Porszívózzunk gyakran, majd a foltokat kezeljük a következő oldattal: két csésze meleg víz, néhány csepp mosogatószer és negyed csésze fehér ecet. Egy tiszta kendővel itassuk fel a foltot, és kerüljük az erős dörzsölést.

Az autóban még gumiszőnyeg mellett is kárt tehet a latyak. Permetezzük be a kárpitot fele-fele arányú víz és ecet keverékével, majd nedves porszívóval távolítsuk el az oldatot. Ha nincs ilyen eszközünk, hagyjuk teljesen megszáradni, majd alaposan porszívózzuk ki.

A padlók tisztítása télen

A megelőzés itt is kulcsfontosságú. Helyezzünk mosható lábtörlőt az ajtó elé és mögé is. Minél több latyakot fogunk fel a bejáratnál, annál kevesebb jut be a lakásba. Érdemes rendszeresen kimosni ezeket a lábtörlőket, és akár váltógarnitúrát tartani. Sokat segít az is, ha a kültéri cipőket már az előszobában levesszük.

A bejárat környékét egy-két naponta töröljük fel meleg vízzel és néhány csepp mosogatószerrel.

A végén egy száraz felmosóval vagy régi törölközővel itassuk fel a maradék nedvességet, hogy megelőzzük a foltosodást és a csúszós felület kialakulását.

Ne feledkezzünk meg a tisztítóeszközökről sem

A felmosófejek, kendők és porszívók maguk is összegyűjtik a sót és a koszt. Ha nem tisztítjuk őket rendszeresen, a következő takarításkor visszakerülhet a szennyeződés a felületre.

A téli időszakban mossuk gyakrabban a felmosófejeket és kendőket, és ellenőrizzük a porszívó szűrőit is. Ezzel nemcsak a foltokat előzhetjük meg, hanem a lakásunk általános tisztaságát is könnyebben fenntarthatjuk.

