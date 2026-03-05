Egy gyógyszerész szerint ez a világ legveszélyesebb étele – Sokan minden héten esznek belőle

Sento Segarra gyógyszerész arra figyelmeztet, hogy ha valaki hetente több mint kétszer fogyasztja ezt az ételt, az közvetlenül összefügghet a szív- és érrendszeri problémák kialakulásával. Hogy mi is ez? A sült krumpli.

A gyors vacsorák egyik legnépszerűbb kiegészítője, különösen hétvégén és főleg a gyerekek körében, népszerűsége ellenére azonban a szakértők szerint nagyon nem kellene rendszeresen fogyasztanunk.

A sült krumpli a szakértő szerint a legegészségtelenebb ételek közé tartozik

Segarra arra figyelmeztet, hogy ha valaki hetente több mint kétszer eszik sült krumplit, az közvetlen összefüggésbe hozható a szív- és érrendszeri problémák kialakulásának fokozott kockázatával. A veszély a kémiai összetételében rejlik:

A szakértő szerint a sült krumplival mellényúlsz

A gyógyszerész és ismeretterjesztő Sento Segarra szerint van egy bizonyos étel, amelynek fogyasztását érdemes csökkenteni az összetevőinek kombinációja miatt, ez pedig nem más, mint a sült krumpli.

A keményítő, a finomított olajok és a magas hőmérséklet kombinációjáról van szó - magyarázza a gyógyszerész.

Emiatt a burgonya elveszíti eredeti előnyeit, és olyan étellé válik, amely negatívan hat az egészségre. A köret másik aggasztó jellemzője, hogy nagyon magas hőmérsékleten sütik. A szakember szerint ez a folyamat olyan vegyületek kialakulásához vezethet, mint például az akrilamid és az úgynevezett előrehaladott glikációs végtermékek (AGE-k).

Az AGE-k olyan folyamat során keletkeznek, amikor a cukrok enzimek közreműködése nélkül kötődnek fehérjékhez vagy zsírokhoz a szervezetben, ami hozzájárulhat a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásához.

Ezzel a szósszal ne súlyosbítsd a helyzetet

Másrészt Sento Segarra hangsúlyozza, hogy a probléma nemcsak a sült burgonya, hanem a hozzá leggyakrabban fogyasztott kísérő is: a ketchup, amely gyakran glükóz- vagy fruktózszirupot, valamint hozzáadott keményítőket is tartalmaz. A szakértő szerint az étel és a szósz kombinációja nagyobb vércukorszintingadozást, több gyulladást és magasabb anyagcserekockázatot eredményezhet.

A gyógyszerész ugyanakkor igyekszik megnyugtató üzenetet is küldeni. Segarra kiemeli, hogy ez nem jelenti azt, hogy soha többé nem szabad sült krumplit enni, de egyértelmű tanácsot ad azoknak, akik hosszú távon szeretnének figyelni magukra.

Ha szeretnél vigyázni az egészségedre, fogyaszd csak alkalmanként! - tanácsolja.

Tippek, ha egészségesebben ennél krumplit

Süsd inkább sütőben vagy air fryerben: a bő olajban sütés helyett próbáld ki a sütőben vagy forrólevegős sütőben készített krumplit. Kevés olajjal is ropogós lesz, miközben jóval kevesebb zsiradékot tartalmaz.

a bő olajban sütés helyett próbáld ki a sütőben vagy forrólevegős sütőben készített krumplit. Kevés olajjal is ropogós lesz, miközben jóval kevesebb zsiradékot tartalmaz. Használj több fűszert: só helyett ízesíts fokhagymával, rozmaringgal, füstölt paprikával vagy kakukkfűvel. Így karakteresebb ízt kapsz, és kevesebb sóra lesz szükség.

só helyett ízesíts fokhagymával, rozmaringgal, füstölt paprikával vagy kakukkfűvel. Így karakteresebb ízt kapsz, és kevesebb sóra lesz szükség. Próbálj ki alternatív köreteket: a klasszikus hasábburgonya helyett készíthetsz hasábokra vágott édesburgonyát, zellert vagy sütőtököt is.

a klasszikus hasábburgonya helyett készíthetsz hasábokra vágott édesburgonyát, zellert vagy sütőtököt is. Figyelj a szószokra: a bolti ketchup gyakran sok hozzáadott cukrot tartalmaz. Jó alternatíva lehet egy joghurtos-fűszeres mártogatós.

a bolti ketchup gyakran sok hozzáadott cukrot tartalmaz. Jó alternatíva lehet egy joghurtos-fűszeres mártogatós. Tarts mértéket: a hasábburgonyát nem kell teljesen kiiktatni az étrendből, de érdemes inkább alkalmanként fogyasztani.

