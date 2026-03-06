Utazás

2026.03.06.

Ha így főzöd a rizst, felére csökkentheted a kalóriatartalmát

Nosalty profilképe Nosalty

Sokan lemondanak a rizsről, ha csökkenteni szeretnék a kalóriabevitelt, pedig egy egyszerű konyhai módszerrel jelentősen mérsékelhető az energiatartalma. Egy speciális főzési és hűtési technika hatására a rizsben lévő keményítő szerkezete megváltozik, így a szervezet kevesebb kalóriát képes hasznosítani belőle.

A fehér rizs világszerte az egyik legnépszerűbb köretnek számít. Sokféle étel alapja lehet, könnyen elkészíthető, laktató, és viszonylag olcsó. Mégis sokan próbálják csökkenteni a fogyasztását, különösen akkor, amikor diétáznak vagy odafigyelnek a kalóriabevitelre. Egy kevésbé ismert konyhai módszer azonban segíthet abban, hogy a rizs energiatartalma jóval alacsonyabb legyen, miközben az íze és az állaga sem változik jelentősen.

Rizs egy fazékban
Ha így főzöd a rizst, akkor felére csökkentheted a kalóriatartalmát a szakértők szerint

Nem mindegy, hogyan készíted a rizst!

A kutatók szerint a rizs elkészítésének módja befolyásolhatja, hogy a szervezet mennyi kalóriát képes ténylegesen hasznosítani belőle.

Zsiradék hozzáadásával csökkenthető a kalóriatartalom... de hogy?

A keményítőnek létezik olyan formája, amely gyorsan lebomlik az emésztés során, így gyorsan energiává alakul, és létezik egy úgynevezett rezisztens keményítő is, amely sokkal nehezebben emészthető. Ez utóbbi tulajdonképpen a rostokhoz hasonlóan viselkedik, ezért a szervezet kevesebb energiát tud kinyerni belőle.

Egy különleges főzési technika képes arra, hogy a rizsben lévő keményítő egy részét ilyen rezisztens formává alakítsa át.

A folyamat két fontos lépésből áll:

  • főzés során egy kevés zsiradék, leginkább kókuszolaj kerül a főzővízbe,
  • ezután a megfőtt rizst hosszabb ideig le kell hűteni.

Hogy hogyan működik?

A forró vízhez hozzáadott kókuszolaj a főzés során kölcsönhatásba lép a keményítő molekuláival, ami már az első lépésben módosítja azok szerkezetét. A következő fontos szakasz a hűtés, amikor a főtt rizst legalább tizenkét órára hűtőszekrénybe teszik.

A hideg hatására a keményítő szerkezete tovább alakul, és nagyobb arányban jön létre az úgynevezett rezisztens keményítő.

Ez a változás azért lényeges, mert a rezisztens keményítő nem bomlik le teljes mértékben a vékonybélben. Ahelyett, hogy azonnal glükózzá alakulna, és energiát biztosítana a szervezet számára, inkább a vastagbélbe jut, ahol a bélbaktériumok használják fel.

Emiatt a rizsből származó kalóriák egy része nem szívódik fel teljes mértékben, ami csökkentheti az étel energiatartalmát.

A kutatások szerint megfelelő körülmények között akár jelentős mértékű különbség is kialakulhat a hagyományosan elkészített rizshez képest.

A módszer érdekessége, hogy a lehűtött rizs később újramelegíthető anélkül, hogy a keményítő visszaalakulna az eredeti formájába. Ez azt jelenti, hogy a kedvező hatás a melegítés után is megmarad. Emiatt sokan előre elkészítik a rizst, majd másnap használják fel különböző fogásokhoz.

A rezisztens keményítő nem csak a kalóriabevitel szempontjából kedvező

Több kutatás is arra utal, hogy lassabban emeli meg a vércukorszintet, és a bélrendszer számára is hasznos lehet, mivel táplálja a jótékony baktériumokat. Emiatt a módszer nemcsak fogyókúrázók számára lehet érdekes, hanem azoknak is, akik szeretnék tudatosabban alakítani az étrendjüket.

Egy lábasban rizs fő
A rezisztens keményítő nem csak a kalóriabevitel szempontjából kedvező

Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a rizs elkészítésének ez a módja nem teszi korlátlanul fogyaszthatóvá az ételt.

A kiegyensúlyozott táplálkozás továbbra is a változatosságon és a megfelelő mennyiségeken alapul. A módszer inkább egy praktikus konyhai trükk lehet azok számára, akik szeretnék mérsékelni a rizsből származó kalóriák mennyiségét, miközben továbbra is élvezni szeretnék ezt a sokoldalúan felhasználható alapanyagot.

Forrásunk volt.

Ajánlott videó

Legújabb receptek

túrókrém

Hagyományos húsvéti sárgatúró

A sárgatúró egy igazán magyarnak mondható húsvéti ételkülönlegesség, mely erősen kapcsolódik a keresztény vallási tradíciókhoz is. Hagyományosan a húsvétot megelőző 40 napos ...

gyümölcssaláta

Ambrózia saláta

Fogyókúrám sokadik napján keresgéltem egy finom salátarecept után, majd szembejött az Ambrosia saláta. Nagyon megtetszett, persze nem valami diétás fogás. Klasszikus amerikai ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

Rizs egy fazékban
Utazás

Ha így főzöd a rizst, felére csökkentheted a kalóriatartalmát

Sokan lemondanak a rizsről, ha csökkenteni szeretnék a kalóriabevitelt, pedig egy egyszerű konyhai módszerrel jelentősen mérsékelhető az energiatartalma. Egy speciális főzési és hűtési technika hatására a rizsben lévő keményítő szerkezete megváltozik, így a szervezet kevesebb kalóriát képes hasznosítani belőle.

Nosalty

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept