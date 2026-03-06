Ha így főzöd a rizst, felére csökkentheted a kalóriatartalmát

Sokan lemondanak a rizsről, ha csökkenteni szeretnék a kalóriabevitelt, pedig egy egyszerű konyhai módszerrel jelentősen mérsékelhető az energiatartalma. Egy speciális főzési és hűtési technika hatására a rizsben lévő keményítő szerkezete megváltozik, így a szervezet kevesebb kalóriát képes hasznosítani belőle.

A fehér rizs világszerte az egyik legnépszerűbb köretnek számít. Sokféle étel alapja lehet, könnyen elkészíthető, laktató, és viszonylag olcsó. Mégis sokan próbálják csökkenteni a fogyasztását, különösen akkor, amikor diétáznak vagy odafigyelnek a kalóriabevitelre. Egy kevésbé ismert konyhai módszer azonban segíthet abban, hogy a rizs energiatartalma jóval alacsonyabb legyen, miközben az íze és az állaga sem változik jelentősen.

Ha így főzöd a rizst, akkor felére csökkentheted a kalóriatartalmát a szakértők szerint

Nem mindegy, hogyan készíted a rizst!

A kutatók szerint a rizs elkészítésének módja befolyásolhatja, hogy a szervezet mennyi kalóriát képes ténylegesen hasznosítani belőle.

Zsiradék hozzáadásával csökkenthető a kalóriatartalom... de hogy?

A keményítőnek létezik olyan formája, amely gyorsan lebomlik az emésztés során, így gyorsan energiává alakul, és létezik egy úgynevezett rezisztens keményítő is, amely sokkal nehezebben emészthető. Ez utóbbi tulajdonképpen a rostokhoz hasonlóan viselkedik, ezért a szervezet kevesebb energiát tud kinyerni belőle.

Egy különleges főzési technika képes arra, hogy a rizsben lévő keményítő egy részét ilyen rezisztens formává alakítsa át.

A folyamat két fontos lépésből áll:

zsiradék , leginkább kókuszolaj kerül a főzővízbe, főzés során egy kevés, leginkábbkerül a főzővízbe,

ezután a megfőtt rizst hosszabb ideig le kell hűteni.

Hogy hogyan működik?

A forró vízhez hozzáadott kókuszolaj a főzés során kölcsönhatásba lép a keményítő molekuláival, ami már az első lépésben módosítja azok szerkezetét. A következő fontos szakasz a hűtés, amikor a főtt rizst legalább tizenkét órára hűtőszekrénybe teszik.

A hideg hatására a keményítő szerkezete tovább alakul, és nagyobb arányban jön létre az úgynevezett rezisztens keményítő.

Ez a változás azért lényeges, mert a rezisztens keményítő nem bomlik le teljes mértékben a vékonybélben. Ahelyett, hogy azonnal glükózzá alakulna, és energiát biztosítana a szervezet számára, inkább a vastagbélbe jut, ahol a bélbaktériumok használják fel.

Emiatt a rizsből származó kalóriák egy része nem szívódik fel teljes mértékben, ami csökkentheti az étel energiatartalmát.

A kutatások szerint megfelelő körülmények között akár jelentős mértékű különbség is kialakulhat a hagyományosan elkészített rizshez képest.

A módszer érdekessége, hogy a lehűtött rizs később újramelegíthető anélkül, hogy a keményítő visszaalakulna az eredeti formájába. Ez azt jelenti, hogy a kedvező hatás a melegítés után is megmarad. Emiatt sokan előre elkészítik a rizst, majd másnap használják fel különböző fogásokhoz.

A rezisztens keményítő nem csak a kalóriabevitel szempontjából kedvező

Több kutatás is arra utal, hogy lassabban emeli meg a vércukorszintet, és a bélrendszer számára is hasznos lehet, mivel táplálja a jótékony baktériumokat. Emiatt a módszer nemcsak fogyókúrázók számára lehet érdekes, hanem azoknak is, akik szeretnék tudatosabban alakítani az étrendjüket.

Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a rizs elkészítésének ez a módja nem teszi korlátlanul fogyaszthatóvá az ételt.

A kiegyensúlyozott táplálkozás továbbra is a változatosságon és a megfelelő mennyiségeken alapul. A módszer inkább egy praktikus konyhai trükk lehet azok számára, akik szeretnék mérsékelni a rizsből származó kalóriák mennyiségét, miközben továbbra is élvezni szeretnék ezt a sokoldalúan felhasználható alapanyagot.

