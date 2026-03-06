Nem kispályás akció a Sparban – 3 részes Tefal edénykészlet Jamie Olivertől, igen olcsón

Bárki bármit mond, a konyhai eszközök milliói közül egy új lábas és fazék az, aminek a legtöbb főzni tudó, gyakorló háziasszony örül. Pláne, ha az ára alacsony, a minősége pedig magas:
2026. március 5-től háromrészes TEFAL Jamie Oliver edényszett várja a vásárlókat a SPAR-ban, mindössze 19.999 forintért.
Az edényszett három fazekat illetve lábast tartalmaz:
- 16 cm-es lábas + fedő
- 20 cm-es lábas + fedő
- 24 cm-es fazék + fedő
A kisebb edény tojásfőzéshez és szószókhoz, mártásokhoz kiváló, a nagyobbakban pedig gond nélkül készülhetnek a levesek, pörköltek, főzelékek, raguk!
A TEFAL Jamie Oliver edényszett kiemelkedő tulajdonságai:
További tudnivalók az edényekről:
- Thermo-Fusion technológia
- tapadásmentes bevonat
- beépített mérőskála az edényeken
- minden főzőlapon alkalmazhatók
- mosogatógépben tisztíthatók!
A három edény egy készletben kapható 2026. március 6-tól, 19.999 forintért, a Sparban.