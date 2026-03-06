Nem kispályás akció a Sparban – 3 részes Tefal edénykészlet Jamie Olivertől, igen olcsón

Sok háziasszony kedvenc akciója vár ránk a Sparban: nem elég, hogy szuper áron lehet a mienk három különböző méretű, rozsdamentes acél Tefal-edény, egy olyan séf neve fémjelzi a készletet, mint Jamie Oliver!

Bárki bármit mond, a konyhai eszközök milliói közül egy új lábas és fazék az, aminek a legtöbb főzni tudó, gyakorló háziasszony örül. Pláne, ha az ára alacsony, a minősége pedig magas:

Spar-akció – 3 részes edénykészlet Jamie Olivertől, 19.999 forintért Photo by Igor Golovniov/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

2026. március 5-től háromrészes TEFAL Jamie Oliver edényszett várja a vásárlókat a SPAR-ban, mindössze 19.999 forintért.

Az edényszett három fazekat illetve lábast tartalmaz:

16 cm-es lábas + fedő

20 cm-es lábas + fedő

24 cm-es fazék + fedő

Spar akciók, Jamie Oliver edényszettel via

A kisebb edény tojásfőzéshez és szószókhoz, mártásokhoz kiváló, a nagyobbakban pedig gond nélkül készülhetnek a levesek, pörköltek, főzelékek, raguk!

A TEFAL Jamie Oliver edényszett kiemelkedő tulajdonságai: magas minőségű rozsdamentes acélból készült, tartós, univerzális, praktikus, könnyen tisztítható és esztétikus, a Thermo-Fusion technológiának köszönhetően pedig garantált az egyenletes hőelosztás.

További tudnivalók az edényekről:

Thermo-Fusion technológia

tapadásmentes bevonat

bevonat beépített mérőskála az edényeken

az edényeken minden főzőlapon alkalmazhatók

mosogatógépben tisztíthatók!

A három edény egy készletben kapható 2026. március 6-tól, 19.999 forintért, a Sparban.

Forrásunk volt.