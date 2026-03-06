Utazás

Nem kispályás akció a Sparban – 3 részes Tefal edénykészlet Jamie Olivertől, igen olcsón

Sok háziasszony kedvenc akciója vár ránk a Sparban: nem elég, hogy szuper áron lehet a mienk három különböző méretű, rozsdamentes acél Tefal-edény, egy olyan séf neve fémjelzi a készletet, mint Jamie Oliver!

Bárki bármit mond, a konyhai eszközök milliói közül egy új lábas és fazék az, aminek a legtöbb főzni tudó, gyakorló háziasszony örül. Pláne, ha az ára alacsony, a minősége pedig magas:

Spar
Spar-akció – 3 részes edénykészlet Jamie Olivertől, 19.999 forintért
2026. március 5-től háromrészes TEFAL Jamie Oliver edényszett várja a vásárlókat a SPAR-ban, mindössze 19.999 forintért.

 Az edényszett három fazekat illetve lábast tartalmaz:

  • 16 cm-es lábas + fedő
  • 20 cm-es lábas + fedő
  • 24 cm-es fazék + fedő
Spar akciók, Jamie Oliver edényszettel
A kisebb edény tojásfőzéshez és szószókhoz, mártásokhoz kiváló, a nagyobbakban pedig gond nélkül készülhetnek a levesek, pörköltek, főzelékek, raguk!

A TEFAL Jamie Oliver edényszett kiemelkedő tulajdonságai:

magas minőségű rozsdamentes acélból készült, tartós, univerzális, praktikus, könnyen tisztítható és esztétikus, a Thermo-Fusion technológiának köszönhetően pedig garantált az egyenletes hőelosztás.

További tudnivalók az edényekről:

  • Thermo-Fusion technológia
  • tapadásmentes bevonat
  • beépített mérőskála az edényeken
  • minden főzőlapon alkalmazhatók
  • mosogatógépben tisztíthatók!

A három edény egy készletben kapható 2026. március 6-tól, 19.999 forintért, a Sparban.

Forrásunk volt.

