2026.03.08.

Nosalty-kvíz – Hány nőnapi virágot ismersz fel fekete-fehér képekről?

Brecz Judit profilképe Brecz Judit

A nőnap legfőbb előnye, hogy még több virággal, növénnyel vehetjük körbe magunkat, miközben a nemek közti egyenlőséget is megünnepelhetjük. Ezúttal egy kvízzel is készültünk nektek, melyben fekete-fehér képek alapján kell nőnapkor (is) népszerű virágokat felismernetek hajrá!

Sokan idejét múlt ünnepnek tartják a nőnapot, melyet március 8-án ünneplünk, szerte a világon. Egy azonban biztos: a Valentin-naphoz, szülinaphoz, névnaphoz hasonlóan arra biztosan jó, hogy meglepjük szerettünket vagy akár magunkat egy csokor/szál virággal vagy cserepes növénnyel - az édességekkel ellentétben nem is hízunk majd tőle!

Nőnapi kvízre fel!

Az idei nőnapra gyönyörű és igen népszerű virágokat sorakoztattunk fel előttetek, melyeket képekről kell felismernetek egy kvíz keretein belül, némi nehezítéssel: fekete-fehér kivitelben! A kvízt lejjebb találjátok. Hány pontotok lett?

Tavaszi virágcsokor
Tavaszi virágcsokor

Ti milyen tavaszi virágot választanátok nőnapra?

A legnépszerűbb még mindig a színes és vidám tulipán, de a klasszikusan elegáns rózsa, az illatozó tavaszi jácint és a napsárga nárcisz is igen keresett.

TIPP: Próbáljuk meg hazai kertészettől, virágpiacról beszerezni a szezonális virágokat, mert az export áru sajnos sokszor vegyszerekkel szennyezett - erről itt írtunk.

Édességek nőnapra

Igaz, hogy a nőnapot nem szoktuk külön, erre az alkalomra szánt ételekkel megünnepelni, de egy szelet sütemény, egy gyors torta vagy pár adag egyszerű, édes pohárkrém, főleg, ha női névre hallgat, bármikor jöhet! Lepjük meg a kedvesünket valami olyan virággal vagy finomsággal, amit nagyon szeret!

Női nevű édességeinkből:

Íme a kvíz, töltsétek ki, és élvezzétek a nem túl nehéz nőnapi játékot és a virágok (fekete-fehér) látványát!

Nyomj az "Indítás" gombra!

