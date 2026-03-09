Gasztro

2026.03.09.

Ezért lesz sokkal finomabb a lángos vagy a krumplis tészta fonnyadt burgonyából

Németh Orsi profilképe Németh Orsi

A kamra sarkában megbújó, kissé ráncos krumpli sokaknál egyet jelent a kukával. Pedig a fonnyadt burgonya bizonyos ételekhez még jobb választás is lehet, mint a friss!

A burgonya idővel fokozatosan veszít a víztartalmából, és megfonnyad, megráncosodik. Ennek köszönhetően a krumpliban levő keményítő aránya magasabb lesz, így szárazabbá, lisztesebb állagúvá válik. Ez az apró változás sok ételnél kifejezetten előnyös lehet.

fonnyadt burgonya szeletelése
A fonnyadt burgonya különösen jó választás krumplis tésztákhoz

Fontos azonban, hogy csak az ép burgonyát használd fel!

Ha a krumpli erősen csírázik, zöld foltok jelennek meg rajta vagy penészes, akkor már nem biztonságos elfogyasztani!

A ráncos burgonya tökéletes gyúrt tésztákhoz

A fonnyadt burgonya különösen jó választás krumplis tésztákhoz. Mivel kevesebb benne a víz, kevesebb lisztet vesz fel, így a tészta könnyebb és puhább lesz.

Számos klasszikus fogás készíthető belőle:

  • Dödölle: a főtt, áttört burgonyát liszttel keverik össze. A szárazabb krumplival könnyebb dolgozni, és az állaga is jobb lesz.
  • Nudli: a krumplis tészta könnyebben formázható, főzéskor pedig szebben megtartja az alakját.
  • Krumplis lángos: a főtt, áttört burgonya szaftossá teszi a kelt tésztát, a kissé öregebb gumók pedig tökéletesen megfelelnek hozzá.

Sütőben sült ételekhez is ideális

Ha a krumpli csak kissé puhább tapintású, de még teljesen ép, akkor tepsis burgonyás ételekhez is bátran felhasználható.

A sült krumpli finomabb fonnyadt krumpliból!

Elég felkockázni, egy kevés olajjal és fűszerekkel összeforgatni, majd magas hőfokon megsütni. A szárazabb állag segít abban, hogy kívül ropogós, belül pedig puha legyen. Rozmaringgal, fokhagymával vagy paprikával különösen ízletes köret készülhet belőle.

Levesek és egytálételek természetes sűrítője lehet a ráncos krumpli

  • Természetes sűrítőanyag: a magasabb keményítőtartalom miatt a fonnyadt krumpli kiváló, ha levesbe vagy főzelékbe kerül, mert selymesebb állagot ad az ételnek.
  • Zöldséglevesbe, krémlevesbe vagy frankfurtiba is: sűrűbbek, krémesebbek lesznek tőle, és sokszor még rántásra vagy külön sűrítésre sincs szükség.

Forrásunk volt.

Ajánlott videó

Legújabb receptek

bableves

Húsvéti bableves gazdagon

A húsvéti sonka főzőlevét igazán vétek lenne kidobni, amikor olyan nagyszerű leveseket lehet készíteni belőle, mint amilyen ez a húsvéti bableves is, ami nem csak maradékmentésnek jó, ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Gránátalmamagok
Gasztro

5 gyümölcs, amiben több rost van, mint egy tál zabpehelyben

A rostfogyasztással járó előnyöket mind kívülről fújjuk már: az elhízás elleni harctól kezdve a bélflóra épségéig, hosszú a lista, milyen krónikus betegségeket lehet megelőzni megfelelő mennyiségű rost bevitelével. Mutatunk 5 gyümölcsöt, amivel színesítheted az étrended, ugyanis több rostot tartalmaznak, mint egy tál zabpehely.

Még több cikk

Top Receptek

a-legkremesebb-hummusz
humusz

A legkrémesebb hummusz

Több trükköt is bevethetünk annak érdekében, hogy a hummuszunk tényleg a lehető legkrémesebb legyen. Ez a recept az összes ilyen trükköt tartalmazza. A végeredmény pedig magáért ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept