Ezért lesz sokkal finomabb a lángos vagy a krumplis tészta fonnyadt burgonyából

A kamra sarkában megbújó, kissé ráncos krumpli sokaknál egyet jelent a kukával. Pedig a fonnyadt burgonya bizonyos ételekhez még jobb választás is lehet, mint a friss!

A burgonya idővel fokozatosan veszít a víztartalmából, és megfonnyad, megráncosodik. Ennek köszönhetően a krumpliban levő keményítő aránya magasabb lesz, így szárazabbá, lisztesebb állagúvá válik. Ez az apró változás sok ételnél kifejezetten előnyös lehet.

A fonnyadt burgonya különösen jó választás krumplis tésztákhoz

Fontos azonban, hogy csak az ép burgonyát használd fel!

Ha a krumpli erősen csírázik, zöld foltok jelennek meg rajta vagy penészes, akkor már nem biztonságos elfogyasztani!

A ráncos burgonya tökéletes gyúrt tésztákhoz

A fonnyadt burgonya különösen jó választás krumplis tésztákhoz. Mivel kevesebb benne a víz, kevesebb lisztet vesz fel, így a tészta könnyebb és puhább lesz.

Számos klasszikus fogás készíthető belőle:

Dödölle: a főtt, áttört burgonyát liszttel keverik össze. A szárazabb krumplival könnyebb dolgozni, és az állaga is jobb lesz.

Nudli: a krumplis tészta könnyebben formázható, főzéskor pedig szebben megtartja az alakját.

Krumplis lángos: a főtt, áttört burgonya szaftossá teszi a kelt tésztát, a kissé öregebb gumók pedig tökéletesen megfelelnek hozzá.

Sütőben sült ételekhez is ideális

Ha a krumpli csak kissé puhább tapintású, de még teljesen ép, akkor tepsis burgonyás ételekhez is bátran felhasználható.

A sült krumpli finomabb fonnyadt krumpliból! Elég felkockázni, egy kevés olajjal és fűszerekkel összeforgatni, majd magas hőfokon megsütni. A szárazabb állag segít abban, hogy kívül ropogós, belül pedig puha legyen. Rozmaringgal, fokhagymával vagy paprikával különösen ízletes köret készülhet belőle.

Levesek és egytálételek természetes sűrítője lehet a ráncos krumpli

Természetes sűrítőanyag : a magasabb keményítőtartalom miatt a fonnyadt krumpli kiváló, ha levesbe vagy főzelékbe kerül, mert selymesebb állagot ad az ételnek.

Zöldséglevesbe, krémlevesbe vagy frankfurtiba is: sűrűbbek, krémesebbek lesznek tőle, és sokszor még rántásra vagy külön sűrítésre sincs szükség.

Forrásunk volt.