Ezért lesz sokkal finomabb a lángos vagy a krumplis tészta fonnyadt burgonyából

A burgonya idővel fokozatosan veszít a víztartalmából, és megfonnyad, megráncosodik. Ennek köszönhetően a krumpliban levő keményítő aránya magasabb lesz, így szárazabbá, lisztesebb állagúvá válik. Ez az apró változás sok ételnél kifejezetten előnyös lehet.
Fontos azonban, hogy csak az ép burgonyát használd fel!
Ha a krumpli erősen csírázik, zöld foltok jelennek meg rajta vagy penészes, akkor már nem biztonságos elfogyasztani!
A ráncos burgonya tökéletes gyúrt tésztákhoz
A fonnyadt burgonya különösen jó választás krumplis tésztákhoz. Mivel kevesebb benne a víz, kevesebb lisztet vesz fel, így a tészta könnyebb és puhább lesz.
Számos klasszikus fogás készíthető belőle:
- Dödölle: a főtt, áttört burgonyát liszttel keverik össze. A szárazabb krumplival könnyebb dolgozni, és az állaga is jobb lesz.
- Nudli: a krumplis tészta könnyebben formázható, főzéskor pedig szebben megtartja az alakját.
- Krumplis lángos: a főtt, áttört burgonya szaftossá teszi a kelt tésztát, a kissé öregebb gumók pedig tökéletesen megfelelnek hozzá.
Sütőben sült ételekhez is ideális
Ha a krumpli csak kissé puhább tapintású, de még teljesen ép, akkor tepsis burgonyás ételekhez is bátran felhasználható.
A sült krumpli finomabb fonnyadt krumpliból!
Levesek és egytálételek természetes sűrítője lehet a ráncos krumpli
- Természetes sűrítőanyag: a magasabb keményítőtartalom miatt a fonnyadt krumpli kiváló, ha levesbe vagy főzelékbe kerül, mert selymesebb állagot ad az ételnek.
- Zöldséglevesbe, krémlevesbe vagy frankfurtiba is: sűrűbbek, krémesebbek lesznek tőle, és sokszor még rántásra vagy külön sűrítésre sincs szükség.