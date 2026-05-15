Nemcsak a menopauza, hanem az azt megelőző perimenopauza is sok fizikai és érzelmi változással jár a nők életében. Utóbbi a 40-es éveinkben már elkezdődik, így a hőhullámok, a fokozott étvágy és a folyamatos fáradtságérzet megkeserítheti a mindennapokat. A folyamatot megállítani nem tudjuk, de tehetünk azért, hogy a tüneteket enyhítsük. Lássuk, milyen szokások segítenek ebben!

Ezzel az egyszerű reggeli szokással enyhítheted a perimenopauza tüneteit

A szakértők egyet értenek abban, hogy számos életmódbeli szokás segít enyhíteni a perimenopauza tüneteit, de van egy olyan reggeli tényező, amiről nem feltétlen gondolnánk, hogy ennyire jót tesz a testünknek.

Ébredj természetes fénnyel!

Ez pedig nem más, mint a természetes fénnyel való ébredés, ami csökkenti a stresszt és a szorongást, miközben javítja a hangulatot.

A természetes fény segít szabályozni a cirkadián ritmusunkat, fokozza az éberséget és csökkenti az alvászavarok okozta fáradtságot és stresszt.

Mit jelent ez pontosan?

Ahhoz, hogy elegendő természetes fényhez juss már a reggeli órákban, érdemes kimenni a szabadba az ébredéstől számított egy órán belül. Lehet ez egy rövid séta a kertben vagy egy kávé a teraszon, de igazából az is használ, ha egy napfényes ablakot keresve megpihensz.

És bár a napsütéses reggelek a leghatékonyabbak, ez a szokás akkor is működik, ha felhősebb napon teszed meg ezt magadért.

Mi segíthet még a tünetek enyhítésében?

Bár a természetes fény nyújtotta segítség valóban nagyon hatásos, emellett számos más életmódbeli szokást is fontos lenne beiktatnia azoknak a nőknek, akik már érintettek.

Mik ezek?

Igyál elég vizet! A hidratáltság segít leküzdeni a fáradtságot, illetve a perimenopauzával járó, időnként megjelenő agyködöt.

Egyél fehérjében gazdag reggelit! Ilyen korban már fokozatosan csökken az izomtömegünk, ezért is érdemes a napot fehérjedús étkezéssel kezdeni, ami kellő időre eltelít, így az édesség utáni sóvárgásunk sem olyan erős, és még a vércukorszintünket is stabilan tartja.

Mozgasd át magad! Már felkelés után érdemes egy kicsit átmozgatni magunkat, hiszen ezzel javítjuk a közérzetünket és a hangulatunkat is.

Adj hálát a jó dolgokért! Ha elgondolkozol azon, hogy mi mindenért lehetsz hálás, az segíthet a gondolkodásmódod megváltoztatásában és a stressz csökkentésében is, ami különösen jót tesz a hormonális változások idején.

